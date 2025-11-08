Slušaj vest

Sastanku koji je održan u Skupštini prisustvovalo je 40 privrednika sa teritorije grada Vranja i opštine Bujanovac, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Sastanaku sa privrednim subjektima sa teritorije Grada Vranja i opštine Bujanovac, prisustvovali su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić, direktor Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga Goran Jović, predsednik parlamenta privrednika regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga, direktor kompanije "Simpo" Slađan Disić i v.d. direktora Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Vranje, Goran Živković.

Cilj sastanka da se čuju problemi i potrebe privrednika

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da je cilj ovog sastanka da se čuju problemi i potrebe privrednika, kako bi se predupredile posledice koje su nastale prestankom rada fabrike Kentaur.

- Čuli smo privrednike i uglavnom se radi o sistemskim problemima. Lokalna samouprava će nastojati da pomogne, pre svega u poboljšanju poslovnog ambijenta u infrastrukturnom smislu. Ono što je dobro je da smo u prethodnim danima imali sastanke sa poslodavcima individualno i očekujemo da će problem otpuštenih radnika iz firmi Kentaur i SolPro biti rešen, preuzimanjem od strane pojedinih fabrika na teritoriji grada Vranja. Problemi su proceduralne prirode i to zajednički radimo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ovom prilikom im se zahvaljujem na izuzetnoj saradnji. Nadam se da ćemo u narednom periodu rešiti ovaj problem, ali je potrebno napraviti sistemski okvir gde ćemo kao grad imati perspektivu i mnogo bolji privredni ambijent - rekao je gradonačelnik.

Goran Jović, direktor Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga nakon sastanka je istakao je da mnoge firme sele svoju tehnologiju tamo gde je jeftinije i profitabilnije I da je to cena tržišta ,,Čuli smo probleme privrednika, a jedan od njih je problem radne snage. Ono sa čime se suočavamo je da mnoge firme sele svoju tehnologiju tamo gde je jeftinije i profitabilnije. To je cena tržišta i mi se moramo prilagođavati nastalim promenama“, istakao je Jović, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Cilj dobijanje tačnih informacija o stanju u privredi

Milan Bosnić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je da ova institucija ima ključnu ulogu u poslovima zapošljavanja, ali da je veoma važna saradnja sa Privrednom komorom i lokalnim samoupravama u cilju dobijanja tačnih informacija o stanju u privredi.

- Na taj način dobijamo podatke gde možemo da pomognemo, koji su to problemi sa kojima se naši privrednici suočavaju i da predložimo načine za njihovo rešavanje. Kada je reč o Vranju, za radnike fabrike Kentaur su pronađena radna mesta i deo ljudi je već počeo da se zapošljava. Identifikovano je 300 radnih mesta za te ljude u skladu sa nivoom znanja i kvalifikacijama - naglasio je Bosnić, a kako prenosi zvanični sajt Grada Vranja.