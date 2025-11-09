Slušaj vest

LOZNICA - Ovogodišnju ‘’Evropsku nedelju (ne)plodnosti’’ Udruženje za borbu protiv steriliteta ‘’Roda’’ iz Loznice obeležilo je sa dva predavanja, održana u Omladinskom centru. Za srednjoškolce je ono priređeno u petak, a juče i za parove koji imaju problema da dobiju potomstvo.

O ovoj temi treba da se priča, da ne bude tabu, da se tako razbijaju predrasude o problemima reproduktivnog zdravlja, kaže Sonja Janković, predsednica i osnivač ‘’Rode’’,

Foto: T. Ilić

- Predavanje je prvoga dana bilo namenjeno mladima u pubertetu, a koristiće im jer će dobiti prave informacije kako da čuvaju zdravlje. Želimo da im na što bolji način pružimo osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju. U subotu je održana radionica za parove, bilo ih je dvadeset, koji su u razgovoru sa dvojicom ginekologa mogli da se informišu o uzrocima i načinima lečenja neplodnosti, kao i da obave besplatne konsultacije sa njima – rekla je ona.

Sa mladima su razgovarali ginekolog dr Aleksandar Strijelić i psiholog dr Živka Mićanović Cvejić koji su im ukazali na šta da obrate pažnju u adolescentnom dobu kako ne bi došlo do patoloških stanja koja bi mogla dovesti do problema u vezi sa sterilitetom.

- Sa parovima koji imaju problem dobijanja potomstva susrećemo se sve češće, a da bismo to na vreme otklonili, da ne dođemo u situacije da žene sve češće moraju na vantelesnu oplodnju, da bismo imali što zdravije potomstvo, potrebna je prevencija. Važno je da se mladi edukuju kako bi sačuvali reproduktivno zdravlje, da u budućnosti mogu da se ostvare kao roditelji. Nauka kaže da kod oko 20 odsto sterilinih parova oba partnera imaju problem, a da je u ostalom slučajeva po 40 odsto sterilnosti kod muškaraca i žena. Kod muškaraca sve češće imamo problem steriliteta, a broj sterilnih parova je u porastu u odnosu na pre nekih dvadesetak godina. Potrebno je da mladi primene mere zaštite, da se sa time upoznaju, a ako postoje problemi da se slobodno jave lekaru i reaguje na vreme - kazao je dr Strijelić.

Foto: T. Ilić

Prema rečima dr Mićanović Cvejićeve mladi sa ovakvih susreta treba da odu motivisani da vode računa o sebi, budu dovoljno edukovani i da se razbiju različite predrasude u vezi sa reproduktivnim zdravljem. Ona je ocenila da su mladi sve svesniji važnosti reproduktivnog zdravlja, sve otvoreniji u traženju pomoći, i nema više stigmatizacije kakva je nekada pratila ovu oblast.

Podsetimo, Evropska edelja (ne)plodnosti obeležava se od 3. do 9. novembra u Evropi, sa ciljem podizanja svesti o problemima neplodnosti i pružanja podrške parovima koji se sa njom suočavaju, a pokrenuta je 2016. godine.