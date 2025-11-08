Slušaj vest

Sremska Mitrovica danas obeležava hramovnu i gradsku slavu – Svetog Dimitrija, u narodu poznatiju kao Mitrovdan.

Praznik koji spaja veru, tradiciju i zajedništvo za Mitrovčane ima poseban značaj – simbol je duhovne obnove i poštovanja prema zaštitniku grada.

U Crkvi Svetog Dimitrija služena je Sveta Arhijerejska liturgija, koju je predvodio Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit sremski gospodin Vasilije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije sremske.

Liturgiji su prisustvovali brojni vernici, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i gradske vlasti, među kojima i zamenica gradonačelnika Danica Nedić sa načelnicima gradskih uprava.

Nakon službe, položeni su venci na spomenik Ćiri Milekiću, prvom gradonačelniku Sremske Mitrovice, u znak sećanja na zaslužne građane koji su ostavili trag u istoriji grada.

Foto: Kurir.rs/D. Š.

Umesto svečanosti – milion dinara za decu sa posebnim potrebama

Gradonačelnik Sremske Mitrovice čestitao je sugrađanima gradski praznik, istakavši da ove godine grad neće trošiti novac na velike proslave, već će sredstva biti usmerena tamo gde su najpotrebnija.

- Nismo pravili nikakve proslave, nikakve svečanosti, nego ćemo milion dinara uplatiti za decu sa posebnim potrebama u školi ŠOSO "Radivoj Popović", za njihovu kuću gde svaki dan borave, žive i rade. Pored roditelja njegovatelja, želeli smo da uradimo još nešto, makar malo za našu decu – to će za njih biti veliko - rekao je gradonačelnik.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” je ustanova namenjena deci i omladini sa posebnim potrebama za društvenom podrškom i prva institucija te vrste u Sremu.

Gradonačelnik je dodao da će već prvog radnog dana posetiti ovu školu i lično se uveriti u uslove rada i potrebe dece.

- Nas čekaju ozbiljne stvari u budućnosti. Mitrovica će biti grad predstavnica srpske kulture, a apliciraćemo i za Evropsku prestonicu kulture. Ko ne sanja velike snove, ne može da ih ostvari. Ako nam malo pomognete, mi smo pobedili - rekao je on.

1/4 Vidi galeriju Sremska Mitrovica proslavila gradsku slavu – Svetog Dimitrija Foto: Kurir.rs/D. Š.

Svetitelj koji je dao ime gradu

Prema predanju, Sveti Dimitrije je pogubljen 304. godine u antičkom Sirmijumu, a legenda kaže da je pred smrt rekao da će se "vratiti svom gradu".

Upravo po njemu Sremska Mitrovica i Kosovska Mitrovica nose ime, a njegov kult je duboko ukorenjen u srpskoj tradiciji.

Mitrovdan u narodu označava kraj jeseni i početak zime, ali i vreme zahvalnosti, solidarnosti i obnove.

Za građane Sremske Mitrovice, ovaj dan je prilika da se podsete duhovnog i istorijskog nasleđa grada – naslednika antičkog Sirmijuma, jednog od najvažnijih rimskih centara na Balkanu.

Mitrovdan u Sremskoj Mitrovici nije samo verski praznik – to je dan identiteta, dobrote i zajedništva.

Kako kaže legenda, Sveti Dimitrije se uvek vraća svom gradu – kroz veru, tradiciju i ljude koji čuvaju njegovu uspomenu.