Narodna biblioteka "Ćićevac" pripremila je kvalitetan program za sve uzrasne kategorije za novembar, koji će ljubiteljima kulture, nauke i umetnosti ponuditi izložbe, pozorišne predstave, predavanja, duhovne i književne večerii i muzički festival.

Ovomesečni program počeo je izložbom “Nikola Tesla – čovek iz budućnosti”, koju je Biblioteka organizovala u saradnji sa Muzejom “Nikola Tesla” iz Beograda, 6. novembra u 19 sati, uz stručno vođenje autora, a biće otvorena do 30. novembra. Istog dana, povodom otvaranja izložbe, u 20 časova izvedena je predstava “Iskra”, koja govori o životu i delu Nikole Tesle iz ugla njegove majke Đuke Mandić Tesla, a nastupila je glumica Maja Kolundžija Zoroe iz Beograda.

Za najmlađe posetioce odigrana ke predstava “Vreme je za bajku” u izvođenju Pozorištanca "Bubamara" iz Beograda.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Naučno-popularni program planiran je za 12. novembar u 18 sati predavanjem dr Lidije Živković, naučnog savetnika Instituta za fiziku u Beogradu i saradnika na eksperimentu “Atlas” u CERN-u o temi "Posle Higsa".

Duhovni program je predviđen za 19. novembar u 19 časova kada će protojerej stavrofor Dragi Veškovac, sekretar Mitropolita i Arhiepiskopa kruševačkog dr Davida Perovića, održati predavanje o temi "Bestelesne sile i duhovni svet".

Književno-pozorišno veče "Dođite da plačemo zajedno… od smeha", u izvođenju Umetničke grupe "Neopisivi" Narodne biblioteke "Srboljub Mitić" iz Malog Crnića, biće održano 29. novembra u 19 sati, a nastupiće Danijela Božičković Milanova, Ljubisav Grujić Gruja i Srđan Martinović Bukovski.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Novembarski program biće završen 30. novembra u 19 časova koncertom “U ritmu Tromoravlja”, koji predstavlja prvi festival tradicionalnih folklornih igara.

Narodna biblioteka "Ćićevac" je ovim originalnim i kvalitetnim programom potvrdila epitet centra kulture u opštini, što je rezultat rada novog rukovodstva ove ustanove.