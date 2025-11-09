Slušaj vest

Na platou ispred Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici, 8. novembra 2025. godine, svečano je otkrivena bista rimskog imperatora Marka Aurelija Proba (vladao 276–282. godine), jednog od šest rimskih careva rođenih u antičkom Sirmijumu.

Ceremonija je održana povodom Dana grada i gradske slave – Mitrovdana, a bista je poklon Rotari kluba Sremska Mitrovica građanima, u znak poštovanja prema bogatom istorijskom nasleđu grada.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Otkrivanju su prisustvovali predstavnici Grada Sremska Mitrovica, članovi Rotari kluba iz Mitrovice i drugih gradova, kao i brojni građani.

Predsednik mitrovačkih rotarijanaca Bojan Brestovački istakao je da je u planu postavljanje bisti svih careva rođenih u Sirmijumu, čime će plato ispred Muzeja postati jedinstven „park rimskih imperatora“.

Autor spomenika je vajar Vladimir Tović, koji je bustu izradio po uzoru na poznate rimske portrete cara Proba čuvane u Vatikanskim muzejima i Luvru. Kako ističu organizatori, bista nije originalni arheološki nalaz, već savremena replika – umetnička rekonstrukcija rađena u čast rimskog cara, jer do danas u Sirmijumu nije pronađen autentičan skulpturalni prikaz Proba.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Simbolika lokacije – istorija pod nogama

Posebnu simboliku ovoj postavci daje sama lokacija. Naime, ispod platoa ispred Muzeja Srema nalaze se ostaci upravne zgrade rimskog hipodroma (Circus Maximus Sirmijuma) i grobnice trkačkih konja, koji su u antičko doba pripadali carskim trkačkim ekipama.

Arheološka istraživanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Arheološkog instituta SANU potvrdila su da se upravo na tom prostoru nalazio centar administracije trka, kao i niz grobnih jama u kojima su sahranjivani konji korišćeni u spektakularnim rimskim igrama.