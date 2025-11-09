Slušaj vest

Na platou ispred Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici, 8. novembra 2025. godine, svečano je otkrivena bista rimskog imperatora Marka Aurelija Proba (vladao 276–282. godine), jednog od šest rimskih careva rođenih u antičkom Sirmijumu.

Ceremonija je održana povodom Dana grada i gradske slave – Mitrovdana, a bista je poklon Rotari kluba Sremska Mitrovica građanima, u znak poštovanja prema bogatom istorijskom nasleđu grada.

574462676_18324821989243162_7555376666987545360_n.jpg
Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Otkrivanju su prisustvovali predstavnici Grada Sremska Mitrovica, članovi Rotari kluba iz Mitrovice i drugih gradova, kao i brojni građani.

Predsednik mitrovačkih rotarijanaca Bojan Brestovački istakao je da je u planu postavljanje bisti svih careva rođenih u Sirmijumu, čime će plato ispred Muzeja postati jedinstven „park rimskih imperatora“.

Autor spomenika je vajar Vladimir Tović, koji je bustu izradio po uzoru na poznate rimske portrete cara Proba čuvane u Vatikanskim muzejima i Luvru. Kako ističu organizatori, bista nije originalni arheološki nalaz, već savremena replika – umetnička rekonstrukcija rađena u čast rimskog cara, jer do danas u Sirmijumu nije pronađen autentičan skulpturalni prikaz Proba.

574734938_18324822073243162_5468071513897290207_n.jpg
Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Simbolika lokacije – istorija pod nogama

Posebnu simboliku ovoj postavci daje sama lokacija. Naime, ispod platoa ispred Muzeja Srema nalaze se ostaci upravne zgrade rimskog hipodroma (Circus Maximus Sirmijuma) i grobnice trkačkih konja, koji su u antičko doba pripadali carskim trkačkim ekipama.

Arheološka istraživanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Arheološkog instituta SANU potvrdila su da se upravo na tom prostoru nalazio centar administracije trka, kao i niz grobnih jama u kojima su sahranjivani konji korišćeni u spektakularnim rimskim igrama.

Zato će budući „park rimskih careva“, koji se planira na ovom mestu, biti više od spomeničke celine – povezaće antičku prošlost Sirmijuma i savremenu Mitrovicu, vraćajući careve simbolično na tlo pod kojim i dalje počiva deo njihove istorije.

Ne propustiteSrbijaSIMBOL DUHOVNE OBNOVE I POŠTOVANJA PREMA ZAŠTITNIKU GRADA Sremska Mitrovica proslavila gradsku slavu – Svetog Dimitrija (FOTO)
viber_image_2025-11-08_10-42-32-609.jpg
KulturaPriča o ženama, društvu i tišini koja progovara pokretom: U Sremskoj Mitrovici počeo rad na novoj predstavi
Mitrovica.jpg
SrbijaSEDAM MILIONA DINARA ZA ZAVRŠETAK OBNOVE SPOMEN-KUĆE NA SPOMEN-GROBLJU: Potpisan ugovor u Sremskoj Mitrovici
Sremska Mitrovica