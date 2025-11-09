Slušaj vest

U Požegu je iz manastira Hilandara stigla ikona Presvete Bogorodice Trojeručice verna kopija čuvenog originala, jedne od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Dolazak Trojeručice u Požegu obeležen je svečanom litijom, u kojoj su vernici, koracima vere, nade i ljubavi, proneli ikonu ulicama grada do hrama Svetog Tri Jerarha.

1762679658ikona-pozega-rina-_1_.jpeg
Foto: RINA

- Bogu hvala, zaista veliki blagoslov i radostan događaj, a mogu slobodno reći istorijski događaj za grad Požegu da smo udostojeni vernog prepisa Ikone Bogorodice Trojeručice koja je stigla u naš hram Sveta tri Jerarha i koja trajno ostaje ovde za svedočanstvo budućim pokolenjima i za molitvrno zastupništvo pred prestolom našeg oca Nebeskoga", izjavio je za RINU protojerej Božo Glavonjić.

Izradu ikone finansirala je Opština Požega, a ova sveta kopija trajno će ostati u tom gradu, donoseći duhovni mir i blagoslov svim vernicima. Prvi čovek opšine Požega istakao je značaj ove ikone.

1762679667ikona2-pozega-crkva-rina.jpg
Foto: RINA

- Prilikom njenog dolaska prisustvovalo je mnogo naroda, par sati se čekalo da se celiva ikona. Bogorodica Trojeručica mnogo znaci Požežanima, posebno u vremenima kada je prisutna velika podela među ljudima - rekao je Đorđe Nikitović, predsednik opštine Požega.

Oni koji nisu mogli da prisustvuju ovom velikom događaju, moći će da se ikoni poklone i u narednim danima i budućim vremenima, jer ovo mesto sada postaje novo središte duhovnog sabiranja i molitve.

U čast njenog dolaska, liturgije će se služiti svakodnevno u hramu Svetog Tri Jerarha sve do praznika Đurđica, a svake večeri vernici će moći da prisustvuju akatistu i molitvoslovljima posvećenim Presvetoj Bogorodici od kojih će biti i molitve bezdetnim roditeljima.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoTROJICA POLICAJACA IZ SRBIJE STIGLA U HILANDAR Za “decu leptire”, čija je koža tanka kao vazduh, ali duša nepobediva - POMOZIMO I MI, EVO KAKO (VIDEO)
Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković
DruštvoVELIKO SRCE TROJICE POLICAJACA - PEŠKE STIGLI U GRČKU, HODAJU ZA ONE KOJI NE MOGU! Krenuli put Hilandara kako bi prikupili pomoć za lečenje "dece leptira" VIDEO
Screenshot 2025-10-19 125100.jpg
DruštvoČestica pojasa Presvete Bogorodice stigla u Petrovaradin: Vernici je celivaju, veruju da isceljuje i štiti
Čestica časnog pojasa Presvete Bogorodice 5.png
DruštvoSvečano u manastiru Tumane: Ikona Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju dočekana u srpskoj svetinji
manastir Tumane