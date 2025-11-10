Slušaj vest

JP „Putevi Srbije" obaveštava javnost da se zbog državnog praznika i produženog vikenda pred nama očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Republici Srbiji.

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP). Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine “Toll4All” i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Na vreme isplanirajte put i unapred se informišite putem internet prezentacije i aplikacije za mobilne telefone JP „Putevi Srbije“ u realnom vremenu o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima, kao i svim drugim neophodnim informacijama.

JP „Putevi Srbije” apeluje na vozače da zbog većeg broja vozila na putevima i padavina koje se očekuju, budu posebnog oprezni, na put ne kreću bez zimske opreme, brzinu kretanja prilogode uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju.

JP „Putevi Srbije“ svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!