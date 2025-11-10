Srbija
OVI DELOVI ČAČKA DANAS BEZ STRUJE PUNIH 7 SATI: Izvode se radovi na elektromreži
ČAČAK – Usled izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže u ponedeljak će pojedini delovi grada Čačka ostati bez struje.
- U vremenskom intervalu od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće potrošači u delu Vranića koji se napajaju sa TS “Gavrilovići“, saopšteno je iz Elektrodistribucije Čačak.
Radovi na mreži se izvode radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
