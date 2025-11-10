Slušaj vest

ČAČAK – Usled izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže u ponedeljak će pojedini delovi grada Čačka ostati bez struje.

- U vremenskom intervalu od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće potrošači u delu Vranića koji se napajaju sa TS “Gavrilovići“, saopšteno je iz Elektrodistribucije Čačak.

Radovi na mreži se izvode radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Kurir.rs/RINA

