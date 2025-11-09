Slušaj vest

Stanare jedne zgrade u Hilandarskoj ulici u Šapcuuznemirila je poruka ostavljena na ulaznim vratima zgrade. Na papiru su rukom ispisane uznemirujuće i morbidne pretnje.

Navodi se da će osoba koja je, navodno, izvadila sijalicu ili polomila staklo biti "vezana u podrumu i maltretirana do smrti", a potom bačena svinjama u Mačvanskom Pričinoviću. U poruci je pomenut i pas koji navodno obavlja nuždu ispred zgrade, uz pretnju da će biti otrovan i takođe bačen "gore navedenim svinjama".

Autor poruke na kraju je napisao da će nakon svega "mirno spavati".

Reakcije stanara

Stanari kažu da su duboko uznemireni što neko ko je u stanju da napiše ovakve pretnje živi među njima i da ga, možda, svakodnevno sreću. Posebno strahuju za bezbednost dece i životinja u blizini.

- Ovo je zaista uznemirujuće, morbidno i zaprepašćujuće. Karton je jutros osvanuo na vratima, ne znamo ko je ovo napisao i ostavio - komentarišu stanari ove ulice koja se nalazi u užem centru grada.

Preplašeni su ne samo stanari zgrade, već i čitavog naselja jer ne pretpostavljaju šta je na umu onome ko je poruku napisao i ostavio.