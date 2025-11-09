Slušaj vest

Antičke civilizacije poput Ilira, Tračana, Grka i Slovena na Balkanu razvijale su različite običaje sahranjivanja. Iliri su često sahranjivali svoje poginule ratnike u gomilama zemljanih humki ili tumulima, dok su Grci i Rimljani koristili urne i groblja uz puteve, što je imalo i praktičnu i ritualnu svrhu. Sa druge strane, mnoga groblja na prostoru Srbije imala su, kroz istoriju, različitu formu.

Beograđanin Željko Utvar, јedan od naјpoznatiјih etnografskih kolekcionara i čuvar srpskog blaga, koјi više od dvadeset godina prikuplja etnografsku građu iz Srbiјe i sa Balkana, je u svojoj najnovijioj objavi na društvenim mrežama otkrio da je pronašao misteriozno groblje.

"Raspitujem se јa kod moјih priјatelja Obrada i Milese o starim grobljima... Reče meni Obrad, imamo mi tu јedno staro groblje, niko ne zna od kad јe....Kako se zove mesto na kom se nalazi, kaže Mramorјe, i mi odosmo do njega. Loše vreme, ali nalaz za život", kazao je na početku.

Željko je potom istakao da je došao do epohalnog otkrića.

"Stećci, raznih veličina i oblika, što јe neverovatno, oko petnaestak na površini zemlje i svi različito obrađeni i onda vrh vrhova, stećak sa urezanom figurom muškarca. Moraću da se vratim ponovo i očistim što više mogu. Ko zna šta će se јoš otkriti! Zaklela se zemlja raјu da se sve taјne znaјu", zaključio je on.

Iako Željko nije otkrio gde se tačno stećci nalaze, u objavi ispod fotografija su se nizali komentari, koji mogu da naznače potencijalnu lokaciju.

"U nekim selima u opštini Sokobanja ima neki veliki nadgrobni spomenici od kamena za koјe niko ne zna čiјi su?"

"I u Stublinama, našem selu, ima starih grobova gde se negde nazire po neka godina i stari simboli života, sunca, troјice."

"Sakriveno blago! Kao u bajci. Kako nas priroda voli i čuva!"

Mediji su i ranije pisali o sličnom groblju nadomak Aleksinca, koje lokalni meštani poznaju i kao vampirsko.

Sami žitelji Aleksinca smatraju da je jedno od zagonetnijih.

"Čiji su ovo čudni grobovi od velikih kamenih ploča, sa skeletima nenormalne dužine za ono vreme, za ove krajeve. Ima preko 200 kamenih ploča, mnoge su seljani povadili za gradnju kuća, gradilo se i Načelstvo i zgrada suda. Pljačkaši grobova su svi redom brzo umirali, pa i oni koji su istraživali u naučne svrhe. Tu su i ostaci male bazilike", kazali su meštani.

O ovome je pisao i čuveni austrougarski putopisac Feliks Kanic, a svoja istraživanja je pretočio u delo "Kraljevina Srbija i srpski narod".

Bilo kako bilo, možda je još uvek sve misteriozno, ali... Vreme će pokazati ko je zaista hodao preko zemlje Srbije.