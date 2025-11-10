Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 76 pregleda odraslih osoba (tokom dana 26, a tokom noći 50 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno četiri.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima i pacijenti sa stresnim reakcijama. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa srčanim problemima, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Službi hitne pomoći je upućeno 187 poziva u prethodna 24 časa.

