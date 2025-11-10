Slušaj vest

Opština Ivanjica dobila je podršku Ministarstva privrede za izgradnju bazena, projekta koji će u potpunosti promeniti sportski i turistički izgled grada u budućim letnjim sezonama.

Planirano je da se bazeni u Ivanjici izgrade na lokalitetu Jelića polje, koje je već poznato po sportskim sadržajima, a uskoro će biti bogatije za mali i veliki bazen, smeštene na obali ivanjičke reke.

- Trenutno se rade armirački radovi na nosećoj ploči tehničke prostorije. Radovi napreduju planiranom dinamikom. U planu je da se urade svi betonski radovi u ovoj godini, kako je i predviđeno, ako vremenski uslovi to dozvole. Tehnička prostorija je najzahtevniji deo projekta, a sledeća faza podrazumeva izgradnju velikog, a potom i malog bazena”, izjavio je za RINU Rajko Milovanović, rukovodilac radova.

Nema sumnje da će ova investicija doneti novu energiju i sadržaj na korist svih građana Ivanjice.

- Radovi teku planiranim tempom, a od sledeće godine, nadam se, naši sugrađani će videti kraj radova i bazen pušten u rad. Više neće morati da posećuju okolna mesta i gradove kako bi otišli na kupanje. Do sada su odlazili u Guču, Lučane, Požegu ili Arilje na „bosu nogu”, a konačno ćemo imati svoj bazen koji će biti dika i ponos našeg grada. Naravno, i turisti će moći da uživaju, tako da će to koristiti i građanima i gostima, a više nećemo morati da putujemo 30 ili 40 kilometara do najbližeg bazena, zaključio je Aleksandar Mitrović, predsednik opštine Ivanjica.

Predviđeno je da budući objekat bude prilagođen svim uzrastima i da ispuni najviše savremene standarde u pogledu kvaliteta i bezbednosti. Vrednost investicije iznosi 101 milion dinara.