Užička gimnazija, jedna od najstarijih i najuglednijih obrazovnih ustanova u Srbiji, dobila je svoju učionicu budućnosti. Otvoren je Mejkers lab, prostor u kom će učenici i nastavnici zajednički razvijati projekte i povezivati nauku, tehnologiju i preduzetništvo.

Kako su naveli iz Nordeus fondacije ovo je 33. učionica budućnosti u našoj zemlji, a prva u Užicu.

“Otvaranje Mejkers laba predstavlja spajanje tradicije i savremenog obrazovanja. Novi prostor omogućiće učenicima da istražuju, prave svoje eksperimente, snimaju podkaste, učestvuju u takmičenjima i razvijaju projekte koji promovišu nauku i kreativno razmišljanje”, navode u Nordeus fondaciji.

Direktorka Užičke gimnazije Biljana Grujičić rekla je da se u ovoj školi velika pažnja posvećuje neformalnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima.

- Ovi projekti su sjajan način da mlade ljude usmerite na neke druge vidove interesovanja, da im širite vidike, da ih pustite da se oni na kraju krajeva sami bave, da pronalaze šta je to što njih interesuje. Mladi ljudi su uvek inovativni i pronalaze nove formate za izražavanje – rekla je direktorka Grujičić.

Profesorka fizike i koordinatorka Mejkers Laba Nataša Smiljanić rekla je da su ranije imali problema sa prostorom, posebno onim namenjenim za vannastavne aktivnosti i sekcije.

- Novi prostor pruža puno mogućnosti, a očekuje se da će ga najviše koristiti učenici koji imaju mnogo potencijala i različite ideje. On će se koristiti za festivale, manifestacije, kvizove, priredbe i projekte. Prostor je omogućiti lepu obradu podataka, istraživanja ili merenja – rekla je profresroka Smiljanić.

Učenica Aleksandra Pavlović, koja vodi podkast, obradovala se novoj modernoj opremi, a posebno je izdvojila misketu. Učenik Andrija Janković, jedan od autora D-coda, koji je namenjen za prevođenje znakovnog jezika gluvonemih ljudi na govorni jezik, rekao je da će im Mejkers lab omogućiti više opcija za kreiranje prototipa. Konkretno, naveo je 3D štampač kao sredstvo kojim će moći da naprave prototip, u koji će kasnije ubaciti ELI softver za realizaciju kompletnog projekta.