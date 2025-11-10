Slušaj vest

Tokom današnje posete oni su razgovarali sa meštanima sela Bradić, Veliko Selo i Draginac u kojima se rade prelazi preko Jadra i sanacija njegovog korita, a obišli su i radove na rečici Štiri u Voćnjaku.

Puzović je podsetio da su ovde bili krajem marta u vreme velikog poplavnog talasa na Jadru i tada su obećali ljudima koji žive u dolini reke tri gradilišta.

- U Bradiću su radovi pri kraju, radimo putni prelaz i uređenje stotinak metara rečnog korita, u Velikom Selu završavamo most koji nije korišćen petnaestak godina, a povezuje nekoliko mesnih zajednica, a u Dragincu završavamo radove na uređenju korita kod mosta, odnosno obaloutvrde. Meštani su izrazili želju da se spustimo nizvodno još nekih 200 metara i to ćemo uraditi. Na Štiri u Voćnjaku imamo malu intervenciju, ali ćemo zajedno sa Gradom raditi na većem projektu da taj deo reke rešimo do kraja, od ovog sela do ulaska u Loznicu, oko 2,6 kilometara. Sve ono što su Vlada Srbije i predsednik obećali za ovu godinu ovom narodu ovde ispunjavamo i nadam se da 15. decembra predajemo na korišćenje sve ove projekte. Ukupna vrednost izvedenih radova je oko 135 miliona dinara, a sve je finansirano iz budžeta države – kazao je Puzović u Dragincu.

Lukićeva je istakla da se ovim radovima rešavaju višedecenijski problemi žitelja u dolini Jadra. Kada je pre osam meseci došlo do izlivanja Jadra u nebranjenom delu utvrđene su prioritetne tačke na kojima je potrebno izvršiti radove i sa reči se prešlo na dela.

- Sve obećano je i ispunjeno u ovom delu Jadra. Pored ovoga ‘’Srbijavode’’ rade u Voćnjaku sanaciju kritičnih tačaka na Štiri, a završetkom tih radova biće povećanja protočnost, brži prolazak poplavnog talasa i samim tim smanjena mogućnost plavljenja zemljišta i kuća. Svi radovi u gornjem Jadru i Loznici značiće stanovništvu i privredi, smanjiće se mogućnost plavljenja obradivih površina i domaćinstava, erozija zemljišt abiće svedena na minimum, a bezbednost građana i infrastrukture na najvišem nivou – kazala je ona.

Podsetimo, krajem marta je zbog obilne kiše u lozničkom kraju došlo je do porasta vodostaja na reci Jadar koja se, na neregulisanom delu, izlila iz korita, poplavljeno je stotinak hektara oranica i ugrožena domaćinstva meštana sela Bradić, Brnjac i Draginac. Tada su ih posetili Lukićeva i Puzović koji su u maju održali sastanka o podizanju stepena bezbednosti stanovništva ovih sela i dogovorena je realizacija više konkretnih koraka.