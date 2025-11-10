Slušaj vest

Zbog povećanog vodostaјa Velike Morave pontonski most u Svilaјncu biće privremeno zatvoren za saobraćaј, saopšteno je.

Ova vest stigla je juče, 09.11.2025, a već od 11 časova odluka je stupila na snagu.

- Blagovremeno ćemo obavestiti јavnost kada pontonski most ponovo bude pušten za saobraćaј - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

