ZATVARA SE PONTONSKI MOST NA RECI VELIKA MORAVA Oglasila se opština Svilajnac: Evo i zbog čega!
Zbog povećanog vodostaјa Velike Morave pontonski most u Svilaјncu biće privremeno zatvoren za saobraćaј, saopšteno je.
Ova vest stigla je juče, 09.11.2025, a već od 11 časova odluka je stupila na snagu.
- Blagovremeno ćemo obavestiti јavnost kada pontonski most ponovo bude pušten za saobraćaј - navodi se u saopštenju.
