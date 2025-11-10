Slušaj vest

GORNJA KOVILJAČA - FIDE majstor Saša Pantelić iz Šapca pobednik je desetog memorijalnog šahovskog turnira ‘‘Božidar Kićović Kića“ završenog juče u etno-selu ‘‘Sunčana reka“ u Gornjoj Koviljači. Posle sedam odigranih kola po švajcarskom sistemu on je imao sa šest poena, koliko i drugoplasirani FIDE majstor Zoran Marinković iz Požege dok je sa 5,5 treći bio FIDE majstor Petar Kolognat iz Sremske Mitrovice.

Foto: T.Ilić, Etno-selo Sunčana reka

Na turniru su učestvovala 53 igrača, a među njima su bila dva internacionalna majstora i devet FIDE majstora, iz Srbije, BiH, Bugarske, Rusije,Kazahstana i Švedske. Pobedniku turnira, osim pehara, pripala je i novčana nagrada od 60.000 dinara, drugoplasiranom 50.000, a dok je trećeplasirani osvojio 40.000 dinara. Na turniru je dodeljeno je dvanaest redovnih i pet specijalnih novčanih nagrada, a etno-selo ‘’Sunčana reka“ uručilo je još dvanaest robnonovčanih nagrada.

Foto: T.Ilić, Etno-selo Sunčana reka

Turnir su organizovali Šahovski klub Loznica grad zajedno sa etno-selom ‘’Sunčana reka“ u Gornjoj Koviljači, uz značajnu podršku Grada Loznice. Podsetimo, Božidar Kićović Kića godinama je igrao za loznički šah-klub, bio je majstorski kandidat, seniorski prvak Srbije 1955. godine, a u karijeri je pobedio šest državnih prvaka Jugoslavije. Bio je višedecenijski dopisnik lista Sport iz lozničkog kraja, u lozničkom Radio - Podrinju proveo je više od 30 godina gde je uradio više od 600 radio prenosa, dobio je i brojna priznanja, a dobitnik je i Zlatnog pera Udruženja sportskih novinara Srbije kao i Nagrade za životno delo, koje mu je 1982. dodelilo Udruženje novinara Srbije.

Preminuo je 2015. u 82. godini, a u znak sećanja na njega poslednjih deset godina na memorijalnom šahovskom turniru ‘‘Božidar Kićović Kića“ sastaju se šahisti iz Srbije i inostranstva.