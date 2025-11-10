Slušaj vest

KRALJEVO - Saobraćajni incidentdogodio se danas u blizini Kraljeva tokom popodnevnih sati.

Naime, putnički automobil završio je u reci Ibar.

Na fotografiji se može videti da su vrata sa vozačeve strane otvorena, te se pretpostavlja da je vozač izašao iz automobila neposredno nakon što je vozilo završilo u vodi.

Detalji za sada nisu poznati, a trenutno nema zvaničnih informacija o uzroku nezgode niti o eventualno povređenima.

Kurir.rs/RINA

