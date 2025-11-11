HAVARIJA U BEOGRADSKOJ ULICI U UŽICU: Popravka kvara će trajati do večernjih sati (foto)
Magistralni cevovod visoke zone Fi 400 pukao je noćas u Beogradskoj ulici u Užicu, izazvavši veliku havariju u ovom delu grada.
Iz JKP „Vodovod“ navode da su dežurne ekipe Vodovoda na terenu.
- Radi se na prebacivanju vodosnabdevanja visoke zone na sistem Staro Dovarje da bi najveći broj građana dobio vodu. Istovremeno se krenulo u sanaciju kvara. Najveći deo ugroženih građana će uskoro dobiti vodu iz sistema Staro Dovarje a danas bez vode će biti građani koji se snabdevaju direktno sa cevovoda visoke zone između rezervoara Pora i rezervoara Gluvaći (delovi naselja Pore, Belog groblja i Gluvaća) – navode iz ovog preduzeća.
Prema njihovoj proceni popravka kvara će trajati do večernjih sati nakon čega će početi punjenje sistema. Očekuje se da će stabilizacija vodosnabdevanja, ukoliko ne bude dodatnih problema i karova, biti u kasnim večernjim satima.