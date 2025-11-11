Slušaj vest

Magistralni cevovod visoke zone Fi 400 pukao je noćas u Beogradskoj ulici u Užicu, izazvavši veliku havariju u ovom delu grada.

Iz JKP „Vodovod“ navode da su dežurne ekipe Vodovoda na terenu.

- Radi se na prebacivanju vodosnabdevanja visoke zone na sistem Staro Dovarje da bi najveći broj građana dobio vodu. Istovremeno se krenulo u sanaciju kvara. Najveći deo ugroženih građana će uskoro dobiti vodu iz sistema Staro Dovarje a danas bez vode će biti građani koji se snabdevaju direktno sa cevovoda visoke zone između rezervoara Pora i rezervoara Gluvaći (delovi naselja Pore, Belog groblja i Gluvaća) – navode iz ovog preduzeća.

Foto: Kurir/Z.G.

Prema njihovoj proceni popravka kvara će trajati do večernjih sati nakon čega će početi punjenje sistema. Očekuje se da će stabilizacija vodosnabdevanja, ukoliko ne bude dodatnih problema i karova, biti u kasnim večernjim satima.