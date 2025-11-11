Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju u sredu, 12. novembra, u Hramu Svete Trojice organizovaće akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Srbija
AKCIJA U VRANJU: Poziv dobrovoljnim davaocima krvi da sutra pokažu humanost
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju u sredu, 12. novembra, u Hramu Svete Trojice u Vranju, u saradnji sa Transfuzijom krvi Kliničkog centra u Nišu i Crvenim krstom Vranje, organizovaće akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Akcija će trajati u vremenu od 9 do 15 časova.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da uzmu učešće u ovoj akciji.
Kurir.rs
