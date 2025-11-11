Slušaj vest

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju u sredu, 12. novembra, u Hramu Svete Trojice u Vranju, u saradnji sa Transfuzijom krvi Kliničkog centra u Nišu i Crvenim krstom Vranje, organizovaće akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija će trajati u vremenu od 9 do 15 časova.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da uzmu učešće u ovoj akciji.

