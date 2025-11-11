Slušaj vest

Bivši učenik Užičke gimnazije a danas profesor na Ekonomskom fakultetu Veljko Mijušković sa još svoja dva školska druga donirao je bivšoj školi dragocenu pomoć.

- Danas se krug zatvorio tamo gde je mnogo toga počelo - u našoj Užičkoj gimnaziji. Zajedno sa dragim drugovima iz generacije Mihailom Andrićem i Vasilijem Todorovićem, donirali smo pijanino školi koja nas je naučila prvim ozbiljnim tonovima života – rekao je profesor Mijušković.

U rodnom Užicu prisetio se tih školskih dana.

- U tom prostoru, između tabli i klupa, mnogi od nas su prvi put sanjali hrabro i mislili glasno. Želeli smo da današnji đaci imaju još jedan razlog da se zadrže duže, da sviraju, stvaraju i veruju da male stvari mogu menjati svet. Ne mora svako da pokloni pijanino, ali svako može da vrati deo onoga što je dobio.

- Ljubav prema znanju, umetnosti ili jednostavno, pažnju prema mestu odakle smo ponikli – dodao je Mijušković.

Pijanino će naročito obradovati članove horske sekcije, a i dramsku, koja je do sada na mnogim takmičenjima osvajala veliki broj nagrada.