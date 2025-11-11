VELIKI RAT KOJI JE PROMENIO SLIKU SVETA: Vranje obeležilo Dan primirja u Prvom svetskom ratu
Komemorativni skup povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu održan je u Vranju kraj Spomenika žrtvama bugarskog okupatora od 1915. do 1918. godine, 11. novembra simbolično u 11 sati. Položeni su venci I cveće.
Predsednica Skupštine grada Zorica Jović, govoreći o strahotama Prvog svetskog rata istakla je da “zastrašujući podaci beleže preko 15 miliona mrtvih i 22 miliona ranjenih”.
“Hiljade porodica ostalo je bez svojih najbližih, bez svojih domova, bez sigurnosti i nade. Veliki rat zauvek je promenio sliku sveta. A Srbi, brojčano mali, ali duhovno ispunjeni verom u slobodu, uspeli su da izdrže pritiske neprijateljskih sila, čija je namera bila potpuno uništenje srpskog naroda i identiteta. U avgustovskoj noći 1914. godine, srpske trupe pregazile su neprijateljsku vojsku i odnele veličanstveni trijumf u Cerskoj bici. To je ujedno bila i prva pobeda saveznika u Velikom ratu. Međutim, neprijatelj se vraća na mesto zločina brojniji i snažniji. Napadnuta sa tri strane, srpska Vlada bila je prinuđena da donese tešku odluku, krenulo je povlačenje preko Kosova i Metohije i albanskih gudura. Sa vojskom su se povlačili i civili. Konačan cilj bio je grčka obala, odnosno ostrvo Krf. Tamo daleko, gde cveta limun žut, stiglo je nešto više od trećine, od 400 hiljada gladnih i promrzlih“, navela je Jović.
Ona je istakla da je cena koju je Srbija platila u Prvom svetskom ratu bila nezamislivo velika.
Na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora, vence i cveće položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, komandant 4. brigade Kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković sa saradnicima, zamenik predsednika gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, načelnik Policijske uprave Vranje Saša Nedeljković sa saradnicima, zamenik načelnika Centra Bezbednosno-informatine agencije Vranje Antonije Kartaljević sa saradnicima, udruženja građana i delegacija Tehničke škole Vranje. Obeležavanje Dana primirja upriličeno je kulturno-umetničkim programom. Nastupio je hor Medicinske škole ,,Dr Izabel Emsli Haton“ i Teodora Tasić, učenica ove škole.