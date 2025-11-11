“Hiljade porodica ostalo je bez svojih najbližih, bez svojih domova, bez sigurnosti i nade. Veliki rat zauvek je promenio sliku sveta. A Srbi, brojčano mali, ali duhovno ispunjeni verom u slobodu, uspeli su da izdrže pritiske neprijateljskih sila, čija je namera bila potpuno uništenje srpskog naroda i identiteta. U avgustovskoj noći 1914. godine, srpske trupe pregazile su neprijateljsku vojsku i odnele veličanstveni trijumf u Cerskoj bici. To je ujedno bila i prva pobeda saveznika u Velikom ratu. Međutim, neprijatelj se vraća na mesto zločina brojniji i snažniji. Napadnuta sa tri strane, srpska Vlada bila je prinuđena da donese tešku odluku, krenulo je povlačenje preko Kosova i Metohije i albanskih gudura. Sa vojskom su se povlačili i civili. Konačan cilj bio je grčka obala, odnosno ostrvo Krf. Tamo daleko, gde cveta limun žut, stiglo je nešto više od trećine, od 400 hiljada gladnih i promrzlih“, navela je Jović.