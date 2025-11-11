U Ljubostinji, u manastiru čiji je temeljni kamen usađen u plodno moravsko tlo, na mestu gde se u čvor zavezuju razigrani vetrovi, i gde su svoje zajedničke stope mladi Knez Lazar i prekrasna knjeginja Milica po prvi put usmerili u istom pravcu, sagrađen je spomenik neprolaznoj ljubavi.