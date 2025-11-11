BLAGORODNA ČUVARKA ZEMLJE SRPSKE I UDOVA KNEZA LAZARA: Na današnji dan pre 620 godina preminula Kneginja Milica
Na današnji dan pre 620 godina preminula je kneginja Milica, kneginja i blagorodna čuvarka zemlje srpske, udova kneza Lazara.
U Ljubostinji, u manastiru čiji je temeljni kamen usađen u plodno moravsko tlo, na mestu gde se u čvor zavezuju razigrani vetrovi, i gde su svoje zajedničke stope mladi Knez Lazar i prekrasna knjeginja Milica po prvi put usmerili u istom pravcu, sagrađen je spomenik neprolaznoj ljubavi.
Manastir sagrađaše čuveni Rade neimar, Kotoranin Rade Borović, koji ostavi potpis u kamenu, do današnjeg dana čitljiv, a, njegovo ime koje je postalo simbol crkvenog graditeljstva zanavek je sačuvala narodna pesma. Sem Rada Borovića novosagrađeni manastir živopisao je slikar Makarije.
Kneginja Milica, umrla je 11. novembra 1405. godine. Srpska pravoslavna crkva 1. avgust obeležava praznik posvećen Svetoj kneginji Milici i njenom sinu despotu Stefanu Lazareviću.