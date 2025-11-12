- Interesovanje za slikarstvo je krenulo tokom srednje škole. Jako mi je prijao pristup koji nudi slobodnije izražavanje kako u slici tako i u crtežu. Konačna odluku donela sam početkom četvrte godine nakon odrađenog mozaika gde sam videla šta mogu da postignem. Tada su počele danonoćne pripreme u ateljeu Udruženja BukvArt. Jedno potpuno drugačije iskustvo od srednje škole, ne samo zato što sam napredovala u tehnikama i izražavanju, već i zato što sam upoznala ljude sa sličnim interesovanjima. Kroz zajednički rad i podršku stekla sam nova prijateljstva koja su mi i danas veoma važna. Pošto u gradu nemamo formalno obrazovanje u likovnoj delatnosti mi kao udruženje se trudimo da se što veći broj građana izrazi kroz umetnost i kroz sve umetničke veštine. Udruženje odgovara na gradske i evropske konkurse za projekte u kulturi. Na taj način postižemo veću vidljivost i legitimitet u radu, tako imamo povratnu informaciju da radimo ispravni stvar. Do sada sam učestvovala u brojnim grupnim izložbama, izradi murala i brojnim projektima. Jedan od projekata su autobuska stajališta. Kroz ovaj projekat sam se upoznala sa udruženjem. Ovo je šesta godina od kako učestvovujem i mnogo mi je drago što ljudi prepoznaju značaj ovakvog događaja. Lep je osećaj kada umetnost izlazi iz galerije i postaje deo svakodnevnog života, čak i dok čekamo autobus. Na taj način, naš grad pretvaramo u najveću galeriju na otvorenom.