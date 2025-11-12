Slušaj vest

Vožnja kroz pojedine delove Valjeva uskoro će biti znatno sporija, jer je Grad, radi bezbednosti, uveo takozvane "zone usporenog saobraćaja".

Saobraćajni znak "zona 30", koji označava područje u kojem je maksimalna dozvoljena brzina 30 kilometara na sat, kao i znak III-29 "Zona usporenog saobraćaja", biće postavljeni u više naselja u okviru gradskog područja.

- Na osnovu procene Odeljenja za saobraćaj, Grad Valjevo uvodi "zonu 30" i zone usporenog saobraćaja u više stambenih naselja. Ova odluka doneta je posle primedbi građana, pre svega iz naselja Milivoja Bjelice, na prebrzu vožnju kroz ulice koje su uske, bez trotoara i koriste se istovremeno za kretanje vozila i pešaka - navode u Gradskoj upravi.

Većina ulica u ovim blokovskim naseljima široka je oko 5 metara i nema poseban prostor za pešake. Zbog toga dolazi do neposrednog mešanja pešaka, dece i vozila, pa je uvedena potreba za dodatnim merama bezbednosti.

Šta znači "zona 30"

U zoni 30, maksimalna dozvoljena brzina ograničena je na 30 km/h.

Ova zona se uvodi svuda gde im prisustvo dece, starijih ili gde su ulice uske i bez trotoara.

Šta je "zona usporenog saobraćaja"

U zoni usporenog saobraćaja, vozila se kreću brzinom pešaka, odnosno do 10 km/h, a pešaci i biciklisti imaju prednost u kretanju.

Ograničenje će važiti u naseljima Oslobodioci Valjeva, Nada Purić, Milivoja Bjelice, Zbratimljeni gradovi, Sretena Dudića, Obrena Nikolića, Milorada Pavlovića i Senjak.

Nova pravila obuhvataju i ulice koje se nalaze u bloku omeđenom ulicama vladike Nikolaja, Sinđelićevom, Doktora Pantića, Hajduk Veljkovom, Vlade Danilovića, Karađorđevom, Čika Ljubinom, Branislava Nušića i Uzun Mirkovom, kao i delove blokovskih ulica u naselju Oslobodioci Valjeva.

Uvođenjem ovih zona, Grad želi da smanji broj saobraćajnih nezgoda, buku i zagađenje, te da vožnju po gradskim ulicama učini sigurnijom za sve građane.