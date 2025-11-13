Slušaj vest

Povodom 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, održano je predavanje, a zatim je otvorena izložba „Ovde je nekada bilo“ iz Zavičajnog fonda ove ustanove.

Glumica Bojana Bambić otvorila je predavanje podsećajući prisutne na hrabrost i humanost žena koje su, daleko od svoje domovine, pomagale srpskom narodu u teškim ratnim okolnostima.

U Narodnoj biblioteci Kruševac održano je predavanje „Ovde je nekada bilo“, a zatim je otvorena izložba “Ovde je nekada bilo” iz Zavičajnog fonda ove ustanove. Program je posvećen misiji škotske ženske bolnice u Kruševcu, koja je delovala tokom Prvog svetskog rata, a povodom obeležavanja 11. novembra, Dana primirja u Velikom ratu.