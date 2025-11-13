PREDAVANJE I IZLOŽBA U KRUŠEVCU: Manifestacija u znak sećanja na misiju "Bolnice škotskih žena" u Srbiji u Prvom svetskom ratu
Glumica Bojana Bambić otvorila je predavanje podsećajući prisutne na hrabrost i humanost žena koje su, daleko od svoje domovine, pomagale srpskom narodu u teškim ratnim okolnostima.
U Narodnoj biblioteci Kruševac održano je predavanje „Ovde je nekada bilo“, a zatim je otvorena izložba “Ovde je nekada bilo” iz Zavičajnog fonda ove ustanove. Program je posvećen misiji škotske ženske bolnice u Kruševcu, koja je delovala tokom Prvog svetskog rata, a povodom obeležavanja 11. novembra, Dana primirja u Velikom ratu.
Glumica Bojana Bambić čitala je odlomke iz knjige “Plameni mač u Srbiji i drugde” Mejbel Sinkler Stobart. Kruševačka književnica i urednica Književnog programa KCK Jelena Protić Petronijević odrecitovala je svoju pesmu “Mala Džo”, posvećenu jednoj od bolničark