Ove godine postavljeno je devet novih usporivača saobraćaja na pet lokacija u Temerinu.

U pitanju su ulice Železnička i Njegoševa, zatim na raskrsnice ulica Rakoci Ferenca i Petefi Šandora, Ive Lole Ribara i Doža Đerđa, i na raskrsnici Pap Pavla i Čaki Lajoša.

Usporivači su postavljeni na zahtev građana, a i u saradnji sa Policijskom upravom Temerin i tamošnjim Savetom za bezbednost saobraćaja.

Na ovaj način se nastavlja ulaganje u bezbednost saobraćaja, posebno u zonama gde se najčešće kreću deca i pešaci, kažu iz Opštine.

(Kurir.rs/Dnevnik)

