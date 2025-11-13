Slušaj vest

Ove godine postavljeno je devet novih usporivača saobraćaja na pet lokacija u Temerinu.

U pitanju su ulice Železnička i Njegoševa, zatim na raskrsnice ulica Rakoci Ferenca i Petefi Šandora, Ive Lole Ribara i Doža Đerđa, i na raskrsnici Pap Pavla i Čaki Lajoša.

Usporivači su postavljeni na zahtev građana, a i u saradnji sa Policijskom upravom Temerin i tamošnjim Savetom za bezbednost saobraćaja.

Na ovaj način se nastavlja ulaganje u bezbednost saobraćaja, posebno u zonama gde se najčešće kreću deca i pešaci, kažu iz Opštine.