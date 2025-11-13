Slušaj vest

Izgradnja Bulevara Vuka Karadžića u Rumi ulazi u završnu fazu, pošto je duž ulice u toku postavljanje urbanog mobilijara, odnosno klupa i kanti za otpatke, uz ozelenjavanje.

Kako su najavili iz Opštine, u narednim danima biće posađeno oko 100 sadnica, čime će ova saobraćajnica dobiti moderan izgled, sa četiri kolovozne trake, pešačkim stazama, zelenim pojasevima i mestima za odmor.

Projekat izgradnje Bulevara Vuka Karadžića je ocenjen kao najveći infrastrukturni projekta u istoriji Rume, čime će ta sremska opština prvi put dobiti bulevar. On će povezivati Rigov mlin sa Glavnom ulicom, a značajno će doprineti stvaranju novog urbanog identiteta i funkcionalnosti ovog mesta.

Predsednik Skupštine opštine Ruma Srđan Jovanović rekao je da je istovremeno u toku gradnja novog mosta preko Kudoškog kanala, koji će biti širine više od 21 metar, a sa četiri kolovozne trake će povezivati bulevar sa kružnim tokom kod Rigovog mlina. Most ima posebnu građevinsku dozvolu i finansira se kao odvojeni projekat, ali će po završetku biti integralni deo saobraćajne mreže.