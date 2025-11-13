Slušaj vest

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović posetio je Školu „Radivoj Popović“ i uručio donaciju od milion dinara, namenjenu deci sa smetnjama u razvoju.

Ove godine Grad nije organizovao tradicionalne proslave i ručkove povodom Novembarskih dana, već je odlučio da novac preusmeri tamo gde je najpotrebniji – u školu za decu sa posebnim potrebama.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

– Nismo pravili proslave, večere, prijeme. Umesto toga, milion dinara usmerili smo na decu u školi „Radivoj Popović“, za njihovu kuću, gde svakodnevno borave, žive i rade. Želeli smo da uradimo nešto što ima smisla – ovo je naš mali doprinos, ali njima znači mnogo, rekao je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice.

Dodao je da je cilj da se skrene pažnja na one koji svakodnevno rade sa decom sa smetnjama u razvoju.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Sredstva idu na senzorno igralište i asistivnu tehnologiju

Direktorka škole Ljiljana Ćirić zahvalila se Gradu na podršci i objasnila kako će novac biti iskorišćen.

– Plaketa i donacija stigle su zahvaljujući prepoznavanju inicijativa udruženja „Moj svet“ i Zajednice škola za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. To nam je veliko priznanje i podstrek za dalji rad, rekla je Ćirić.

– Sredstva ćemo uložiti u izgradnju senzornog igrališta u dvorištu škole, koje do sada nije bilo dovoljno iskorišćeno. Planiramo i obnovu senzornog kabineta, kao i nabavku asistivne tehnologije, jer naša deca, baš kao i sva ostala, uče kroz nove tehnologije. Imamo i slabovidu populaciju, pa su nam potrebne taktilne staze i savremena oprema, dodala je ona.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Direktorka ističe da senzornu sobu ne koriste samo učenici škole, već da se podrška pruža za još 94 deteta iz redovnih škola i vrtića.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“ u Sremskoj Mitrovici prva je ustanova te vrste u Sremu i jedna od retkih koja u kontinuitetu pruža podršku deci i omladini sa posebnim potrebama.