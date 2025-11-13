Slušaj vest

Međunarodna multidisciplinarna izložba “Dani Nikole Tesle 2025” biće svećano otvorena u petak, 14. novembra 2025. u 19 časova, u Galeriji Kulturnog centra Šabac.

Izložba će biti otvorena za posetioce od 14. do 24. novembra 2025.

Žiri u sastavu Maja Škaljac Stanošević, istoričarka umetnosti, Maja Živanović, likovna kritičarka, i Vladimir Kulašević, galerista, odabrao je 47 autora od ukupno 55 prijavljenih, što garantuje visok umetnički nivo manifestacije.

Postavka izložbe sintetizuje mnogostrukost umetničkih interesa i intimno istraživanje Teslinog naučnog opusa. Prikazani su različiti pristupi liku i delu velikog genija – od realističnih scena do apstraktnih i metafizičkih izraza, materijalizovanih kroz gotovo sve likovne i primenjene tehnike. Najzastupljenije su uljane i akrilne slike, dok se u grafičkom mediju dominira digitalnim formatom. Crteži i kolaži prisutni su u nešto manjem broju, dok su skulpture i mozaici izrađeni klasičnim tehnikama.

Izložba, inspirasana Teslinom verom u ideje koje prevazilaze granice mogućeg, nije puko predstavljanje scena iz njegovog života ili portreta. Naprotiv, ona spaja tradiciju i modernu umetnost, predstavljajući eklektiku i kontraste, gde Tesla simbolizuje energiju, svetlost, eksperiment, snagu i viziju – kako za svet, tako i za umetnike koji učestvuju na izložbi.