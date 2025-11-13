Slušaj vest

U vremenu kada digitalne poruke traju sekundu, a slike nestaju posle 24 sata, jedna umetnica iz Sremske Mitrovice odlučila je da obnovi magiju - onu koja se može držati u ruci, mirisati i sačuvati zauvek.

Mitrovčanka po rođenju, umetnica po senzibilitetu, Jelena Stepanović (31) završila je osnovnu školu i gimnaziju upravo u svom gradu, a potom diplomiralana Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,3. Nakon nekoliko godina rada u projektnom birou u Petrovaradinu, odlučila je da se vrati kući - i donese sa sobom ideju koja spaja umetnost, emociju i tradiciju.

"Mitrovica je moj dom. Ovde sam želela da stvorim nešto svoje, autentično", kaže Jelena, koja je po povratku pokrenula umetnički projekat "Mashtanje", u okviru koga crta gradove i pejzaže u formi razglednica.

Foto: Privatna arhiva

Prva Jelenina razglednica Sremske Mitrovice, nastala u saradnji sa Turističkom organizacijom grada, izazvala je veliko oduševljenje.

Crtež nije bio samo lep – bio je emotivan, topao, prepoznatljiv. Ljudi su je slali prijateljima, fotografisali se pored nje, kupovali je kao uspomenu na grad koji ima dušu.

"Sve je počelo spontano. Nacrtala sam grad, objavila crtež na Instagramu i neko iz Turističke organizacije ga je primetio. Ubrzo smo započeli saradnju i razglednica je postala pravi hit", priča Jelena.

Grad je dobio novi simbol - razglednicu koja spaja prošlost i sadašnjost, ekran i papir, nostalgiju i modernu estetiku.

Foto: Privatna arhiva

Od arhitekture do umetnosti – i nazad

Iako je arhitekta po struci, Jelena nikada nije napustila crtački blok.

"Crtanje me odmara. To je moj ventil. Posle osam sati projektovanja, uzmem olovku i nastavim da crtam - ali za sebe", objašnjava.

Tako je nastao projekat "Mashtanje", njen vizuelni dnevnik u kojem spaja putovanja, sećanja i sanjane gradove. Na njenim crtežima pojavljuju se Amsterdam, Novi Pazar, Sombor, ali i imaginarne ulice koje postoje samo u njenoj mašti.

Foto: Privatna arhiva

Povratak "papirne emocije"

U eri instant poruka, Jelena vraća ono što je svet gotovo zaboravio - čekanje, pažnju i emociju u formatu razglednice. Nekada su razglednice bile simbol praznika. Stizale su iz različitih gradova, s porukama topline, ljubavi i dobrih želja. Danas, kad se emocije svode na emoji, Jelena vraća rukopis i dušu u komunikaciju.

"Ne možeš razglednicu zakačiti na frižider kao poruku sa Vibera. Ali možeš je sačuvati u kutiji, izvaditi posle godina i osetiti miris papira i sećanja", kaže umetnica.

Praznici, tradicija i čarolija rukopisa

Dok se približavaju novogodišnji i božićni praznici, razglednice dobijaju poseban smisao. Nekada su porodice razmenjivale desetine čestitki - svaka je bila mala umetnost, pažljivo birana, često ručno potpisana. Sedamdesetih godina prošlog veka, slanje razglednica bilo je u zenitu. Danas, tradicija gotovo da je nestala.

Ali, zahvaljujući Jeleni Stepanović i njenom projektu, Sremska Mitrovica je jedan od retkih gradova koji vraća ovaj običaj. U Turističkoj organizaciji grada može se kupiti razglednica sa motivom Sremske Mitrovice, delo upravo ove umetnice. Sve više građana kupuje ih kao poklon ili ih šalje dragim osobama širom Srbije.

U vremenu kada su sve poruke instant, Jelena nas podseća da čekanje može biti lepo. Dok razglednica putuje, u njoj živi misao onoga ko ju je napisao. Kada stigne - nosi toplinu, pažnju i deo ruke koja ju je potpisala.

"U svetu koji brzo zaboravlja - ja biram da se sećam. U digitalnom vremenu - biram papir", kaže Jelena.