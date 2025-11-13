Slušaj vest

Porodica sa dvoje dece od tri i šest i po godina iz Beograda, provela je dane praznika u Banji Koviljači. Za đaka prvaka i malog predškolca boravak u ovoj banji je prema rečima njihovih roditelja bio pun pogodak. Hotel sa bazenom, etno-selo, banjski park, zabava na otvorenom samo su deo sadržaja koji pruža banja.

Foto: Kurir/T. Stamenković

“Smeštaj u hotelu sa bazenom i 4 zvezdice je bio jedan od najpovoljnijih u ovom periodu. Tu su i znamenitosti kao što su park u banji u kome se nalazi salonsko zdanje staro više od 100 godina kao i kupatilo kralja Petra Prvog. U blizini je Loznica, grad sa različitim sadržajima za odmor čak i po lošem vremenu. U blizini banje se nalazi i etno selo Sunčana reka gde ima dosta sadržaja za zabavu sa decom na otvorenom”, navodi sagovornik Kurira otac S.O.

Foto: Kurir/T. Stamenković

Boravak sa noćenjem u hotelu sa bazenom i 4 zvezdice, porodicu je koštao 57 hiljada dinara. Evo šta sve ulazi u tu više nego povoljnu cenu.

Banja Koviljača Foto: Kurir/T. Stamenković

“Smeštaj koji uključuje doručak i večeru sa ulaskom u spa-centar”,

Đak prvak u kući tvorca srpske azbuke

Obilazik Tršića i kuće Vuka Karadžića tvorca srpske azbuke bio je posebna zanimljivost za đaka prvaka. Otac otkriva kako je reagovala ćerka u obilasku rodne kuće Vuka Karadžića. U trenutku dok savladava slova srpske azbuke, upoznala je i rodnu kuću njenog tvorca….

Foto: Kurir/T.Stamenković

“Ćerka koja je ove godine pošla u prvi razred je oduševljena spomen-parkom u čast Vuka Karadžića. Posetila je muzej Vukovih sabora koji se održavaju više od 90 godina. Videla je da je jedan od besednika na saboru 80-tih godina bio i Pavle Savić, čiji naziv nosi njena osnovna škola. Njenu pažnju dodatno su privukli predmeti u objektima u muzeju Vukovih sabora kao i predmeti u Vukovoj rodnoj kući. Ovi predmti oslikavaju skromni način života ljudi iz ovog kraja. Ovakav život podrazumevao je i upražnjavanje ondašnjih zanata kojima su domaćinstva ostvarivala dodatne prihode i zadovoljavala sopstvene potrebe za, na primer, odevnim predmetima. Tome svedoči i jedna od kuća u kojoj se nalazi drveni manuelni razboj za tkanje prediva. Neposredno pored razboja nalazi se drveni krevet za odraslu osobu kao i drvena kolevka u kojoj je pored svakodnevnog zanatskog rada i rada u polju podizana mladež porodice”.