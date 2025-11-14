Slušaj vest

U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku otvorena je tradicionalna 41. Jesenja izložba slika Udruženja likovnih stvaralaca KLIS, na kojoj je 36 umetnika predstavilo 55 radova. Ova dugogodišnja umetnička manifestacija predstavlja godišnji presek stvaralaštva članova Udruženja, koji svojim radom i posvećenošću dokazuju da umetnost nema granice – ni u pogledu obrazovanja, profesije, niti godina starosti.

- Otvaranjem ove izložbe zajedno smo proslavili još jednu godinu stvaranja, zajedništva i ljubavi prema umetnosti. Naš Klub okuplja pretežno amaterske slikare, ali i profesionalne umetnike, što ovoj izložbi daje posebnu vrednost. Na ovoj izložbi učestvuje 23 člana KLIS-a i to sa svoja 42 rada. Svaka slika nosi autentičan izraz i deo je ličnog sveta svakog autora.

Foto: Kurir/Živomir Milenković

Posebno nam je zadovoljstvo što su se ovogodišnjoj izložbi pridružili i naši dragi gosti iz Udruženja likovnih umetnika ULURO "Rasinius“ iz Kruševca. Njih trinaestoro sa 13 radova. Hvala im što su svojim prisustvom i radovima obogatili našu izložbu i potvrdili koliko su saradnja i povezivanje važni za umetničku scenu u našem regionu.

Foto: Kurir/Živomir Milenković

Pored dodeljenih diploma i pohvala članovima KLIS-a koji su se na ovoj izložbi posebno istakli, kao i priznanja ovogodišnjim jubilarcima u ime Kluba osećali smo potrebu da uputimo posebnu zahvalnost pojedincima, ustanovama, sponzorima i udruženjima koji su svojim zalaganjem, saradnjom, podrškom ili donacijama pomogli radu našeg udruženja u ovoj godini. Bez njih, mnoge stvari ne bi bile moguće – zato smo im od srca zahvalni. 41. Jesenja izložba KLIS-a je deo projekta iz kulture koji je pod pokroviteljstvom Opštine Trstenik, izjavila je Jelena Jović, predsednica KLIS-a.

Foto: Kurir/Živomir Milenković

Selekciona komisija u sastavu: Ivana Veličković, likovni umetnik i Ivana Milošević, arhitekta i likovni umetnik, nagradila je najbolje radove. Miljana Dimitrijević je dobila prvu nagradu, Aleksandar Čikal drugu, a Rade Dimitrijević treću nagradu. Pohvaljeni su Svetlana Poznjak, Spomenka Petrović i Ratomir Mijatović.

Akademska slikarka Miljana Dimitrijević je pobedila sa slikom “Familija”, kaže da radi ulje na medijapanu, teži ka hiperrealizmu i voli da radi porodične portrete.

- Drago nam je što su sa nama i naši prijatelji iz Kruševca, iz udruženja ‘Rasinus’. Njih 13 je izložilo svoje radove. Hvala svima koji su došli na otvaranje, ali i onima koji će do 27. novembra posetiti izložbu u Likovnom salonu. Tema ovogodišnje izložbe nosi simboličan naziv ‘Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, rekla je Dragana Radojičić.