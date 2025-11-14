Slušaj vest

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 14. novembra, Specijalna bolnica Merkur, kao Nacionalni edukativni centar, organizovaće niz aktivnosti.

Za građane i goste Vrnjačke banje, na šetalištu kod Vrapca, biće organizovano besplatno merenje nivoa šećera u krvi od strane medicinskog osoblja Merkura, uz savetovanje lekara.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana dijabetesa je „Dijabetes na radnom mestu“, sa ciljem da se poveća svest o značaju podrške osobama koje žive sa dijabetesom u profesionalnom okruženju. Potrebno je uložiti napore i stvoriti radna okruženja koja razumeju, podržavaju i omogućavaju osobama sa dijabetesom da brinu o svom zdravlju svakog dana.

Merkurov program edukacije usmeren je na sticanje znanja kod pacijenata koja im omogućavaju da žive i rade kvalitetno sa svojom bolešću. Na dan dijabetesa Merkurovi internisti održaće predavanja za Merkurove pacijente.

Merkur je avgusta 2008. godine postao prvi Nacionalni edukacioni centar za obolele od šećerne bolesti na insulinskoj terapiji i ujedno prva ustanova takvog tipa u ovom delu Evrope. Program edukacije u Merkuru traje 10 dana. Svi oboleli od dijabetesa stariji od 18 godina koji su na insulinskoj terapiju imaju pravo da koriste program edukacije jednom svake četvrte godine.

Šećerna bolest predstavlja jednu od najznačajnijih hroničnih nezaraznih bolesti našeg doba. Opterećenje dijabetesom u svetu pokazuje rastući trend tokom prethodnih decenija, kao i porast smrtnosti od dijabetesa. U trenutku kada u svetu 537 miliona ljudi boluje od te bolesti, a u Srbiji oko 770.000 i kada broj obolelih ubrzano raste, aktivnosti o podizanju svesti široke javnosti o značaju prevencije i kontrole dijabetesa svakako su neophodne.