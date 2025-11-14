Održavanje veronauke za odrasle, sa blagoslovom episkopa šabačkog Jeroteja, od danas počinje u jedanaest hramova Eparhije šabačke. Verska nastava za odrasle održavaće se u hramovima na području Šapca, Krupnja, Ljubovije, Bogatića, Koceljeve kao i u Loznici, u Pokrovskoj crkvi, Vaznesenjskom hramu na Lagatoru i hramu Svetog Prokopija u Lozničkom Polju.

- Predavači su sveštenici i veroučitelji i planirano je da veronauka za odrasle traje četiri godine. U prvoj će biti održana 24 časa, a pažnja je usmerena na liturgijski i svetotajinski život u Crkvi. Ovo će biti prvi put da se veronauka za odrasle održava u ovako sistematičnom vidu. Veronauka za odrasle je neophodna jer smo imali jedan period od 50 godina gde se nije izučavala u školama, i gde je vera bila zabranjivana i ograničavana. Drugi aspekt je činjenica da se oseća potreba za tim, jer treba uzeti u obzir i da ljudi u različitim životnim dobima spoznaju veru, pa je katihizacija, odnosno versko obrazovanje i duhovno podučavanje pod ovakvim vidom neophodno – objasnio je dr Branko Radovanović, pomoćnik predsednika Odbora za versku nastavu Eparhije šabačke.