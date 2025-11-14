"BIO SAM SREDNJOŠKOLAC KAD JE ŽIVOT STAO": Potresna ispovest Slaviše (36) dirnula sve! U Sremskoj Mitrovici počela kampanja "Upozori, pa pomozi"
U Sremskoj Mitrovici u četvrtak je pokrenuta nacionalna kampanja "Upozori, pa pomozi", kroz koju će mladi vozači u deset gradova Srbije učiti kako pravilno da reaguju u slučaju saobraćajne nezgode.
U Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici je zvanično pokrenuta nova kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja – "Upozori, pa pomozi", namenjena edukaciji mladih o pravilnom postupanju u slučaju saobraćajne nezgode. U realizaciji učestvuju i Crveni krst Srbije i Gradska uprava za e-poslove i urbanu mobilnost.
Tribina je okupila veliki broj srednjoškolaca kojima su stručnjaci objasnili obaveze vozača posle nezgode, osnovne bezbednosne procedure i najčešće greške koje mladi vozači prave u realnim situacijama.
Učesnicima se obratio Slaviša Savić iz sela Glušci, koji je kao učenik trećeg razreda srednje škole zadobio teške povrede u saobraćajnoj nezgodi, posle čega je ostao u invalidskim kolicima.
"Moja invalidnost je posledica nezgode koju sam doživeo kao srednjoškolac. Danas želim da mladima ukažem koliko ozbiljne mogu biti posledice kada se propisi ne poštuju i koliko je važno znati kako pravilno reagovati", rekao je Savić.
Njegova izjava imala je jasan cilj: da mladima predstavi realne posledice nezgoda koje često potcenjuju.
Agencija: Mitrovica početna tačka kampanje
U ime Agencije za bezbednost saobraćaja govorio je Nikola Novaković, najavivši da će kampanja obići najmanje deset lokalnih samouprava u Srbiji.
"Danas počinjemo kampanju ‘Upozori, pa pomozi’. Prva tribina je upravo u Sremskoj Mitrovici. Zahvaljujem Savetu za bezbednost saobraćaja i Crvenom krstu na saradnji. Cilj je da razgovaramo sa mladim vozačima – onima koji su položili, koji polažu ili su u procesu polaganja. Moraju da znaju kako da postupaju ako se zateknu na mestu saobraćajne nezgode i šta su njihovi prioriteti", rekao je Novaković.
Stručnjaci objasnili obaveze vozača i pokazali postupke prve pomoći
Saobraćajni inženjer govorio je o:
– koracima nakon nezgode,
– obavezama učesnika,
– razlikama između materijalne štete, lakih i teških povreda,
– pravilnom popunjavanju Evropskog izveštaja.
Predstavnici Crvenog krsta održali su praktičnu obuku iz prve pomoći, tokom koje su učenicima demonstrirane najvažnije tehnike spasavanja života do dolaska hitne pomoći.
Zabrinjavajuća statistika – mladi i dalje najugroženiji
Agencija podseća na podatke:
– godišnje pogine oko 100 mladih,
– oko 6.100 bude povređeno,
– u 2024. stradalo je 115 mladih,
– 25 je imalo probnu dozvolu,
– 12 nije imalo vozačku dozvolu,
– značajan broj nesreća dešava se između 23 i 6 časova.
Nakon Sremske Mitrovice, kampanja će biti održana i u drugim gradovima širom Srbije, uz poruku da pravovremena reakcija, poznavanje pravila i prva pomoć direktno utiču na smanjenje posledica saobraćajnih nezgoda.