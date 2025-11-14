Slušaj vest

U Sremskoj Mitrovici u četvrtak je pokrenuta nacionalna kampanja "Upozori, pa pomozi", kroz koju će mladi vozači u deset gradova Srbije učiti kako pravilno da reaguju u slučaju saobraćajne nezgode.

U Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici je zvanično pokrenuta nova kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja – "Upozori, pa pomozi", namenjena edukaciji mladih o pravilnom postupanju u slučaju saobraćajne nezgode. U realizaciji učestvuju i Crveni krst Srbije i Gradska uprava za e-poslove i urbanu mobilnost.

Tribina je okupila veliki broj srednjoškolaca kojima su stručnjaci objasnili obaveze vozača posle nezgode, osnovne bezbednosne procedure i najčešće greške koje mladi vozači prave u realnim situacijama.

Učesnicima se obratio Slaviša Savić iz sela Glušci, koji je kao učenik trećeg razreda srednje škole zadobio teške povrede u saobraćajnoj nezgodi, posle čega je ostao u invalidskim kolicima.

"Moja invalidnost je posledica nezgode koju sam doživeo kao srednjoškolac. Danas želim da mladima ukažem koliko ozbiljne mogu biti posledice kada se propisi ne poštuju i koliko je važno znati kako pravilno reagovati", rekao je Savić.

Foto: Kurir/D.Š.

Njegova izjava imala je jasan cilj: da mladima predstavi realne posledice nezgoda koje često potcenjuju.

Agencija: Mitrovica početna tačka kampanje

U ime Agencije za bezbednost saobraćaja govorio je Nikola Novaković, najavivši da će kampanja obići najmanje deset lokalnih samouprava u Srbiji.

Foto: Kurir/D.Š.

"Danas počinjemo kampanju ‘Upozori, pa pomozi’. Prva tribina je upravo u Sremskoj Mitrovici. Zahvaljujem Savetu za bezbednost saobraćaja i Crvenom krstu na saradnji. Cilj je da razgovaramo sa mladim vozačima – onima koji su položili, koji polažu ili su u procesu polaganja. Moraju da znaju kako da postupaju ako se zateknu na mestu saobraćajne nezgode i šta su njihovi prioriteti", rekao je Novaković.

Stručnjaci objasnili obaveze vozača i pokazali postupke prve pomoći

Saobraćajni inženjer govorio je o:

– koracima nakon nezgode,

– obavezama učesnika,

– razlikama između materijalne štete, lakih i teških povreda,

– pravilnom popunjavanju Evropskog izveštaja.

Predstavnici Crvenog krsta održali su praktičnu obuku iz prve pomoći, tokom koje su učenicima demonstrirane najvažnije tehnike spasavanja života do dolaska hitne pomoći.

Zabrinjavajuća statistika – mladi i dalje najugroženiji

Agencija podseća na podatke:

– godišnje pogine oko 100 mladih,

– oko 6.100 bude povređeno,

– u 2024. stradalo je 115 mladih,

– 25 je imalo probnu dozvolu,

– 12 nije imalo vozačku dozvolu,

– značajan broj nesreća dešava se između 23 i 6 časova.