Zaljubljenik u stare automobile Radoslav Matović iz Kragujevca nije odustao dok nije potpuno sam, deo po deo i ručno napravio repliku prvog automobila u istoriji koji je uvezen u Srbiju. Bilo je to 3. aprila 1903. godine kada je na beogradsku železničku stanicu stigao automobil marke "neselsdorf", pravljen u mestu Koprivica, u današnjoj Češkoj, u fabrici iz koje je iznikla poznata "Tatra".

- Prvi automobil u Srbiju uvezao je oficir i sin bogatog trgovca Boža Radolovića, koji je taj model svega nekoliko meseci ranije video na sajmu u Beču. Još uvek nije poznato koliko ga je tada platio ali govorilo se da je reč o pravom bogatstvu. Pošto je to bila potpuna nepoznanica za tadšanji srpski svet, Raduloviću su angažovali fabričkog vozača i mehaničara da obuči beogradskog fotocinkografa Sretena Kostića da upravlja ovim skupocenim automobilom i on tako postaje prvi srpki voza - kaže za RINU Radoslav.

Na ideju da napravi repliku upravo tog modela došao je sasvim slučajno i to videvši njegovu fotografiju. Od tada je Radoslav zasukao u rukave i počeo da pravi deo po deo, za šta mu je bilo potrebno oko dve i po godine. Koristio je drvo jasena za veći deo kontrukcije, ali i kvake od prozora i ostali materijal koji mu se našao pri ruci dok je stvarao ovo pravo remek-delo.

- Našao sam stari benzinski motor, jer su se tada oni koristili, uneo sam u svoju radionicu i po izgledu na fotografiji koju sam imao krenuo sam u pravljenje delova ručno. Krenuo sam od pravljenja šasije, a zatim i drugih delova, od vrata, instrument table, signalizacije i sedišta. Ono što je najbitnije u voznom je stanju. Zbog motora morao sam da stavljam usporivače, kako auto ne bi mogao da razvije neku veliku brzinu, već upravo onoliku koja je u to vreme bila predvidjena, do 40 na sat - otkriva Radoslav.

Za kraj dodaje da mnogi nisu verovali da ću uspeti u svojoj nameri da napravi fantastičnu repliku prvog automobila uvezenog u Srbiju, i da su mnogi bili skeptični da će do kraja istrajati u svojoj nameri, ali ovaj Kragujevčanin ih je sve demantovao jer njegov automobil, neprocenjive vrednosti, jezdiće srpskim putevima.