“Ukupan budžet za 2025. godinu iznosio je 3.511.041.000,00 dinara. Do kraja devetomesečnog perioda došlo je do uvećanja budžeta za 174.753.252,00 dinara, tako da ukupan budžet sa svim izmenama za devetomesečni period iznosi 3.685.794.252,00 dinara. Uvećanje budžeta odnosi se na projekte koji se finansiraju iz namenskih transfernih sredstava iz Republike. Jedan od najvažnijih realizovanih projekata je izgradnja toplovoda na teritoriji grada Vranja, vrednosti 83.944.803 dinara. Takođe, važno je pomenuti i projekate: energetska sanacija vrtića ,,Boško Buha“, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, vrednosti 35.860.000 dinara, zatim izgradnja drumskog mosta na saobraćajnici u Slobodnoj zoni, put do sela Stropsko, vrednosti 48.480.000 dinara, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom privrede, projekat kupovine seoskih kuća sa okućnicom za potrebe izbeglih i raseljenih lica, kao i izrada tehničke dokumentacije za realizaciju projekta ,,Izgradnja starogradskog kompleksa Borin grad“ u naselju Tulbe u Vranju”. Vrednost navedenog projekta je 17 miliona dinara, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine“, istakao je Tasić, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.