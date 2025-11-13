Srbija
AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni čekaju do 5 sati na Batrovcima, sat na Šidu, evo kakva je situacija za putnička vozila
Kamioni na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju pet sati, a na prelazu Šid sa istom državom oko sat vremena, ukazuju podaci javnog preduzeća "Putevi Srbije" u 17.15 časova.
Na terminalima za putnička vozila i na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Svi putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja u Srbiji su prohodni i nema snega.
Kurir.rs/Beta
