Kamioni na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju pet sati, a na prelazu Šid sa istom državom oko sat vremena, ukazuju podaci javnog preduzeća "Putevi Srbije" u 17.15 časova.

Na terminalima za putnička vozila i na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Svi putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja u Srbiji su prohodni i nema snega.

Kurir.rs/Beta

