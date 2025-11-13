Slušaj vest

Dežurne ekipe "Infrastrukture železnice Srbije" efikasnim i odgovornim radom u stanici Naumovićevo, danas u 17.10 sati završile su popravku kablova na ovoj deonici brze pruge Beograd - Subotica, koje su nepoznata lica u noći između utorka i srede presekla i pokušala da ukradu.

Podsećamo da su u železničkoj stanici Naumovićevo sa obe strane brze pruge na ulasku u stanično područje bili presečeni kablovi, što je izazvalo kvar na signalnim uređajima na ovom delu brze pruge Beograd – Subotica. Na ovaj način bila je ugrožena i bezbednost železničkog saobraćaja, vozova i putnika na pruzi između Beograda i Subotice, a posebno na delu pruge kod Naumovićeva, gde vozovi saobraćaju brzinom od 200 km/sat, saopštile su "Infrastrukture železnice Srbije" i dodale:

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

"Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja, Infrastruktura železnice Srbije preduzela je potrebne mere sa ciljem očuvanja bezbednosti saobraćaja vozova, nakon presecanja kablova na delu brze pruge.

Odmah nakon što je kvar na kablovima bio detektovan i lociran, dežurne ekipe izašle su na teren i danonoćno radile na otklanjanju kvara, kako bi što brže i odgovornije sanirali kvar na signalnim uređajima u što kraćem roku.

"Infrastruktura železnice Srbije" još jednom upozorava i apeluje da se ovakvim pokušajima krađa, posebno na brzoj pruzi gde je reč o najsavremenijim tehnologijama, a vozovi saobraćaju brzinom od 200 km/sat, direktno ugrožavaju bezbednost i redovitost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, a posledice mogu biti katastrofalne.

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Verujemo u brzu reakciju državnih organa i kažnjavanje počinilaca ovakvih vandalskih nedela.