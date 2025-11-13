Slušaj vest

Putevi Srbije saopštili su večeras da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

Učesnici u saobraćaju se pozivaju da prilagode brzinu kretanja zbog magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

