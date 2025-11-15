Slušaj vest

Isplate po osnovu sufinansiranja kupovine udžbenika za učenike osnovnih škola ne vrše odjednom, već se realizuju na osnovu pojedinačnih rešenja koja se izrađuju nakon obrade podataka dostavljenih od strane škola, saopšteno je lokalne samouprave.

Saopštenje prenosimo u celini:

“Osnovne škole su u skladu sa procedurom prikupile neophodne podatke od roditelja i prosledile ih nadležnom odeljenju Gradske uprave. Nakon prijema dokumentacije, to odeljenje je otpočelo administrativnu obradu i sačinjava rešenja za svakog učenika ponaosob. Rešenja se izrađuju redosledom kojim su podaci dostavljeni, te se i isplate vrše dinamikom koja prati taj redosled.

Po izradi rešenja, ona se dostavljaju Odeljenju za finansije, koje sprovodi isplatu sredstava. Zbog navedenog postupka, isplate se ne mogu realizovati u jednom danu, već se svakodnevno obrađuju i isplaćuju zahtevi za jednu do dve škole.

Podsećamo da Grad Leskovac sufinansira kupovinu udžbenika u iznosima od 7.000 dinara za učenike prvog razreda, do 14.000 dinara za učenike osmog razreda, pri čemu je iznos za svaki naredni razred uvećan za 1.000 dinara. Ove godine je za te namene u budžetu projektovano 85 miliona dinara.

Grad Leskovac će nastaviti sa kontinuiranom obradom i isplatama sve dok ne bude obuhvaćena poslednja škola čiji učenici imaju pravo na sredstva”.