Slušaj vest

VRANJE - Vranjska Biblioteka "Bora Stanković" obogatila je svoje fondove novim naslovima za decu i odrasle, nudeći više od 20.000 knjiga za čitaoce svih generacija, od najmlađih do članova u devetoj deceniji.

Dečjem i Odeljenju za odrasle, Biblioteke "Bora Stanković” u Vranju, stigla su ova dela:

Između ostalih na Dečjem odeljenju je Tajna okićene jelke, Pravi Božić, Giga pravi more, ali i knjiga Želiš li da sagradiš biblioteku?, Lena i puž, Arči i Dora, Mrzovoljna kamila …Odeljenje za odrasle bogatije je i za ove knjige, Na mom nebu nema Boga, Krvne veze, Smrtonosna igra, Izgubljene devojčice, Žene, Bolničar, Lusija, Kradljivci svile, Galerija mrtvih...

Kako Kurir saznaje, najstariji član Biblioteke "Bora Stanković” u Vranju je u devetoj deceniji, a najmlađi je upisan pre godinu dana sa svega dve godine.

1/8 Vidi galeriju Obogaćen književni fond vranjske Biblioteke Foto: T.s.

Mirabel, najčitanija knjiga na Dečjem odeljenju

Bibliotekarka Aleksandra Spasić sa Dečjeg odeljenja vranjske Biblioteke, kaže da je najčitanija knjiga na Dečjem odeljenju edicija Mirabel, spisateljice Harijet Mankaster, kao i Kućica na drvetu. U pitanju je edicija koja se povećava za 13 spratova, kreće od 13. i onda ide nadalje sve do 104 sprata, pisac je Endi Grifits.

Aleksandra navodi da je na Dečjem odeljenju oko 20.000 knjiga.

Za čitalačku publiku Odeljenja za odrasle najčitanije su Žene, spisateljica je Kristin Hana.

Na Odeljenju za odrasle jedna od najčitanijih knjiga je Žene, spisateljica je Kristin Hana, kao i Sedam sestara spisateljice Lusinde Rajli, ali se čitaoci uvek i rado vraćaju klasicima svetske književnosti.

Vranjska Biblioteka "Bora Stanković može se pohvaliti brojnom čitalačkom publikom svih generacija, o čemu govori statistika.

Biblioteka "Bora Stanković" u Vranju je osnovana davne 1879.

Dečje odeljenje kao zasebna celina biblioteke postoji od 1974. godine.