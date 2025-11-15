Slušaj vest

Nekada puno ljudi i uzavrelo od života, selo Obajgora podno Tare na teritoriji Bajine Bašte dobija novi „vetar u leđa“. Naime, opština je dobila sredstva od Ministarstva za brigu o selu koja će biti iskorišćena za opremanje i unutrašnje uređenje doma u Obajgori.

Ispred Opštine Bajina Bašta, ugovor je potpisao zamenik predsednika opštine Nebojša Jovanović. Potpisivanju je prisustvovao i pomoćnik predsednika opštine Ljuban Petrović.

- Opštini Bajina Bašta odobrena su novčana sredstva u iznosu od 2.828.145,36 dinara, dok će lokalna samouprava obezbediti dodatna sredstava iz sopstvenog budžeta, u iznosu od oko 170.000,00 dinara. Ovim projektom značajno će se unaprediti infrastruktura u ruralnom području, stvoriti kvalitetniji prostor za okupljanje meštana i omogućiti da kulturni sadržaji budu dostupni i na selu - kaže Jovanović.

Nekada oronuo i zapušten dom, sada će postati moderno uređen multifunkcionalan prostor u kom će meštani organizovati priredbe, kulturne manifestacije, seoske slave i svečanosti.

- Kako je naša opština domaćin MOSI igara 2026.godine, obnova Doma u Obajgori imaće višestruki značaj, poručio je Jovanović.

Osim Bajine Bašta bespovratna sredstva dobile su još 22 lokalne samouprave. Ugovore je popisao ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.