Grad Kragujevac i Opština Sjenica potpisali su protokol o saradnji u oblasti ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti i inkluzivnog društva, koji će pored razmene iskustava, primera dobrih praksi, omogućiti da dve jedinice lokalne samouprave zajedničkim projektima apliciraju kod pristupnih fondova.

Protokol su u Sjenici potpisale predsednica Opštine, Mersija Camović Rebronja i pomoćnica gradonačelnika Kragujevca za zdravstvenu, socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, dr Gordana Damnjanović.

- "Potpisani protokol značajan je korak ka jačanju saradnje dve jedinice lokalne samouprave sa ciljem unapređenja položaja svih građana, a posebno osetljivih i manjinskih kategorija stanovništava. Jedna od prvih aktivnosti koja će zajednički biti realizovana, a u cilju prevencije trgovine ljudima, je predavanje na temu digitalnog nasilja koje će u Sjenici realizovati Centar za nestalu i zlostavljanu decu", najavila je dr Damnjanović.

U okviru posete Sjenici, delegacija grada Kragujevca, posetila je novoizgrađenu Osnovnu školu „Svetozar Marković“, koja je uređena i opremljena u skladu sa najvišim savremenim standardima, gde se poseban akcenat stavlja na negovanje tolerancije i inkluzivnosti u svim segmentima vaspitno-obrazovnog rada.

