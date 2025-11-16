Slušaj vest

Posle deceniju i po Kragujevac je dobio novi državni vrtić. U sastavu Predškolske ustanove „Nada Naumović“ otvoren je vrtić „Leptirić“. Svečanom otvaranju i programu koji su izveli mališani, prisustvovali su najviši gradski funkcioneri.

- "Ulaganje u najmlađe nije samo naša obaveza, već odgovornost svih nas i jasan dokaz da Kragujevac nastavlja da jača infrastrukturu za najmlađe", rekao je gradonačelnik Nikola Dašić i dodao da otvaranje novog vrtića predstavlja značajan korak u unapređenju sistema predškolskog obrazovanja u Kragujevcu.

Objekat vrtića „Leptirić“ raspolaže neto površinom od 700 kvadratnih metara, dvorištem od 4.000 kvadrata i vrtnim paviljonom, sa ukupnim kapacitetom za više od 100 dece. Vrednost izvedenih radova iznosi oko 130 miliona dinara.

Foto: grad Kragujevac

- "Ovo su zaista lepe i važne stvari za naš grad i nastavićemo ovim tempom u narednom periodu. Uskoro nas očekuje i otvaranje još većeg vrtića u Erdeču, čime ćemo dodatno unaprediti predškolsku mrežu i omogućiti da svako dete u Kragujevcu ima svoje mesto u vrtiću", zaključio je gradonačelnik Dašić.

Član Gradskog veća za obrazovanje, Dušan Aleksić, istakao je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za građane Kragujevca. On je podsetio da je otvaranje novog vrtića omogućilo upis 100 novih mališana u martovskom konkursu, kao i povratak dece koja su boravila u starom objektu „Leptirića“.