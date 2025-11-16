Slušaj vest

ČAJETINA – Jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji svakako je Čajetina koje je jedno od retkih mesta van Beograda u kom sve više mladih se odlučuje da ostane i zasniva porodice. Sve je više dece, stoga su potrebe za obrazovnim kapacitetima sve veće. Ono što raduje roditelje jeste da će novi vrtić na Zlatiboru otpočeti sa radom u narednih deset dana, a planirano je proširenje starog dela vrtića i škole.

- U toku je izrada idejnih rešenja za rekonstrukciju i proširenje starog dela vrtića i osnovne škole na Zlatiboru. Nadam se da ćemo tokom zime završiti projektnu dokumentaciju i konkurisati kod Ministarstva prosvete, jer je školska zgrada njihovo vlasništvo. Cilj je da se stari deo škole poruši i izgradi novi objekat na tri nivoa, koji bi bio povezan sa novim delom zgrade. Ovim bi se dobilo osam do deset novih učionica, s obzirom na to da ove godine imamo tri odeljenja prvog razreda, a sledeće godine, po svemu sudeći, i više, jer se broj dece na Zlatiboru konstantno povećava“, rekao je predsednik SO Čajetina Arsen Đurić.

On ističe da će ovaj projekat omogućiti da sva deca pohađaju nastavu u prvoj smeni, što bi bilo značajno i za decu i za roditelje, ali i za ekonomičnost u smislu troškova za energente i ostale rashode.

- Za rekonstrukciju starog dela vrtića biće potrebno obezbediti alternativni prostor, pa će ovim projektom biti predviđeno da deo škole ispod fiskulturne sale posluži kao privremeni prostor u kojem će deca boraviti dok traje adaptacija. Ovo su projekti koji bi trebalo da otpočnu naredne godine i da se završe u naredne dve do tri godine, čime bi se dugoročno rešio problem vrtića i škole na Zlatiboru", objašnjava Đurić.

On je napomenuo i da je Ministarstvo finansija uvelo rigorozne mere po kojima će budžeti opština za 2026. godinu biti umanjeni za 15 do 20 odsto u odnosu na budžete ove godine. Planirani prvobitni budžet opštine Čajetina za narednu godinu iznosiće oko tri milijarde dinara.