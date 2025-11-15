Slušaj vest

Nesvakidašnja scena zabeležena je kamerom danas u Nišu a potom podeljena na društvene mreže, gde je ubrzo postala viralna!

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na X mreži, jedan čovek je snimljen kako usred urbanog dela grada, bez ikakvog ustručavanja "sređuje" životinju, sličnu svinji ili teletu, nakon klanja.

Životinja je okačena na metalnom ramu, tačno ispred stambene zgrada. I zaista, kako se može videti, čovek to radi dok pored njega prolaze začuđeni prolaznici, a saobraćaj se odvija normalno svega nekoliko metara dalja.

I kako to obično biva, pored njega stoje još dvojica muškaraca i posmatraju ceo proces — verovatno sa po kojim savetom kako obavlja posao.

Nesvakidašnju scenu pogledajte u nastavku:

- U Nišu lagano ispred zgrade uređuju svinju. Srbi nebeski narod, definitivno - navodi se u opisu podeljenog videa.

Komentari samo pljušte

Pojedini korisnici društvenih mreža su se našalili na račun muškarca u komentarima, dok su pojedini pokazali da su takve scene učestalije nego što se misli — te je jedna zabeležena i u Tuzli pre nekoliko godina.

"Volim svoj narod", "Ne vidim problem", "Ovaj deo grada je najmanji problem", "Normalno, dvojica penzionera stoje i nadgledaju radove, kao nadzorni odbor, razume se", "Pametan čovek, kupio celo prase", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovoj sceni!