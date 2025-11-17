Slušaj vest

U Velikoj sali Opštinske biblioteke Varvarin održana je izvedba prve srpske opere "Na uranku", Stanislava Biničkog, jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora, po libretu velikana srpske književnosti Branislava Nušića.

Ovo klasično muzičko delo je prva srpska opera koju karakteriše spoj patriotizma, drame, a predstavlja snažan muzički izraz, inspirisan narodnim duhom i istorijskim motivima.

U predstavi su nastupili Slavenka Vujanović u ulozi Stanke, Vojislav Spasić kao Rade, Stefan Pavlović u ulozi Redžep Age i Anđela Simić kao Majka Anđa. Narator je bio poznati srpski glumac Miloš Đurović, a klavirski saradnik Natalija Mijailović.

Tenor Vojislav Spasić istakao je značaj ovakvih predstava za mladu publiku.

1/5 Vidi galeriju U Varvarinu izvedena prva srpska opera "Na uranku" Stanislava Biničkog Foto: Opštinska biblioteka Varvarin

- Ako mi decu ne naučimo na vreme šta treba da slušaju i kako treba da slušaju, onda i sama današnjica uzme maha i slušaju sve i svašta. Ne osuđujem nikoga, bilo koju muziku da sluša, ali ovo je naša muzika, naša kultura koja treba da se sačuva. Lepo je pokazati mladima jednu ovakvu opersku predstavu sa poznatim pričama koje uče i kroz istoriju - izjavio je Spasić i dodao:

- Reakcija mladih, pretežno srednjoškolaca, bila je iskrena i direktna, što je nama izvođačima dodatno ulepšalo izvođenje. Nadam se da će biti još ovakvih događaja, sa ciljem približavanja klasične muzike široj publici i očuvanja sećanja na autore koji su postavili temelje srpske umetničke scene.