Slušaj vest

U ovonedeljnom izdanju emisije "Neispričano", gost je bio vojnik, komandant, pedagog koji je život posvetio otadžbini. General Ljubiša Diković, ratni komandant herojske 37. motorizovane brigade.

U vremenima kada se čast nosila na uniformi, a ljubav prema otadžbini branila delima, delovao je vojnik koji je verovao da zakletva nije samo reč, već obećanje dato narodu. Vojska koju je vodio bila je simbol discipline, hrabrosti i dostojanstva. Govorio je da fašizam može biti poražen, ali da zlo nikada ne nestaje ako mu se čuje. Govorio je da će se ponovo stvoriti uslovi da srpski vojnik dođe na Kosovo, ne iz osvete, već iz prava i časti.

"SA JEDNE STRANE SRBI, SA DRUGE MUSLIMANI - GDE UPERITI CEV?" Potresno svedočenje generala Dikovića o ratovima devedesetih: Negde je morate uperiti, ali gde? Izvor: Kurir televizija

"Imali smo najbolju koncepciju odbrane u Evropi, ali niko nije slutio na unutrašnje napade"

General objašnjava da je doktrina tog vremena bila usmerena na odbranu od spoljnog, a ne unutrašnjeg neprijatelja, što se na kraju i dogodilo Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji, raspad zbog unutrašnjih sukoba:

- Jugoslovenska narodna armija bila je izvrsno organizovana. Sa jasno definisanim mestom, ulogom i zadacima. Prvenstveno u odbrani zemlje od spoljnih neprijatelja. To jeste bio prioritet, jer u to vreme razmišljati da može doći do unutrašnjih sukoba, takvih razmera, da bi se angažovala vojska. O tome se uopšte razmišljalo nije. Imali smo možda najbolju koncepciju odbrane u to vreme u Evropi, ali od koga? Od agresije, odnosno napada spolja. Zamislite sedamdesetih godina da kažete da će Jugoslavija biti napadnuta iznutra od određenih struktura koje jednostavno se ne slažu sa sistemom.

"Maspok je bio nagoveštaj problema"

General Diković kaže da je Maspok 1971. godine bio nagoveštaj da problema ima, a on je jasno definisao svoj cilj, nezavisnu Hrvatsku i Bosnu:

- To se brzo rešilo. Ipak, brzo je došla 1974. godine, gde se ustavno deinisalo ono što je Maspok tražio. To smatram prelomnim trenutkom i otvaranje vrata za mogućnost razbijanja Jugoslavije izunutra. Do tada su i slična vrata za Kosovo i Metohiju bila ne zatvorena, već blindirana.

Diković postavlja i pitanje zašto su se pored Jugoslovenske armije formirale i snage teritorijalne odbrane, koje je svaka republika imala zasebno:

- Ona je isto tako bila naoružavana i koja je raspolagala sa oružjem i ubojnim sredstvima za zadatke koje je imala. Ceneći danas sa vremenske distance tu situaciju mislim da je i takav postupak možda bio nagoveštaj onoga što se kasnije desilo. To se pokazalo u Sloveniji.

Foto: Zorana Jevtić

Diković o devedesetim godinama

Rat je generala Dikovića zatekao 1992. godine u Sarajevu, kao ratnog komandanta:

- Živite u jednom periodu gde svaki dan slušate one vrednosti tog sistema koji je tada bio. Od ekonomskih vrednosti preko svih drugih. Bratstvo, jedinstvo, poštovanje, različitosti verske, nacionalne i sve druge. To je bio jedini način da opstanemo. To prenosimo i na pitomce, to je ideologija. Nema lepše države, bolje organizovane, boljeg sistema, nego što je sistem koji je imala SFRJ. Kako da ne budete ubeđeni u to kada od rođenja slušate to. Odjednom, a tad sam još mlad, imao sam 32 godine, nisu sve informacije dopirale do nas. Šta se spremalo, šta se to sve kuvalo, niži nivo komandovanja nije znao.

Diković kaže da se rat nije očekivao, a da su im i govorili da će biti sprečen:

- Govorili su nam, mi imamo jake snage, vojsku, to nećemo dozvoliti, kakav raspad Jugoslavije, to su želje i ideje koje će brzo propasti, izaći ćemo na kraj sa unutrašnjim neprijateljima i mi smo tako ljudima prenosili. Te informacije koje smo mi dobijali, a one su bile selektovane. Govorili su svakom koliko je dovoljno, poručniku, kapetanu, a više instance su naravno znali više. Borite se da to što govorite bude ubedljivo, da to deca shvate i da održite jedinstvo. Da ne bude međunacionalnih sukoba unutar škole. Taman posla - kaže Diković.

"Pretpostavljeni mi je rekao da otkupim stan u Sarajevu, posle mesec dana sam raskinuo ugovor"

On dodaje da je u tom trenutku i dalje verovao u Jugoslaviju, a onda je ostao u neverici kada su se pojavili snimci iz Slovenije, gde pitaju vojnika zašto je tu, a on govori da se brani.

- To je realnost bila koja nije dopirala do nas. U januaru 1992. godine u Centru vojnih škola u Sarajevu, gde sam radio, majviše starešine armije su došle i rekli su, ma nema sukoba u BiH, neće biti. Budite sigurni, evo kupujte stanove, nemojte da čekate. Tad je bilo odobreno da se počne sa otkupom stanova. Polako se to prelivalo na Hrvatsku. Ja otkupim stan u Sarajevu, ne da mi đavo mira i vidim da nešto nije baš kako se priča. Otišao sam u Sarajevo i raskinuo ugovor, vratili su mi novac. Moj pretpostavljeni mi je rekao da kupim stan, ja sam rekao da nemam novca kako bih se odbranio, on mi je rekao ja ću ti dati, vratićeš kada budeš mogao. Posle mesec dana sam raskinuo ugovor.

Diković kaže da niko od pretpostavljenih nije upozoravao na realnu situaciju.

Na brdu između muslimana i Srba: Prema kome okrenuti cev?

U jednom trenutku, pitomci su morali da odaberu između profesionalne lojalnosti i nacionalne pripadnosti, a Diković je jednog Bošnjaka uz zagrljaj ispratio iz armije jer je želeo da pređe na stranu tadašnje formirane armije Bosne i Hercegovine:

- U centru vojnih škola kome smo bili je postojala jedna borbena jedinica, dakle pitomci, koji su bili spremni i osposobljeni za borbe. To je bio jedan bataljon, takozvani gotovi bataljoni, koji su imali određene zadatke. Mi smo dobili zadatak po planu upotrebe da izađemo na jedan prevoj, jedno brdo Žuč, između Sarajeva i Vogošće. Zadatak je bio da sprečimo sukobe međunacionalne, a oni su već krenuli. Mi smo postavili položaje, ali sada gledate prema kome je okrenut cev? S jedne strane muslimani, s druge strane Srbi. Gde cev, a morate je negde okrenuti.

General kaže da se kao Srbin iz Užica koji je proveo mladost u Sarajevu, studirao sa Bošnjacima, sa Srbima, sa Hrvatima, oficir Jugoslovenske vojske, osećao kao da ga je situacija za čas otreznila:

- Shvatite u stvari sada šta je suština. Ne smete ništa loše uraditi ni prema muslimanima, ne smete ništa loše uraditi ni prema Srbima. Ne smete favorizovati nikoga. Tu ste jednostavno da sprečite da se oni međusobno sukobe, a na sve strane kuva, u gradu Sarajevu kuva, u drugim krajevima Bosne i Hercegovine kuva, ozbiljne žrtve i sa jedne i sa druge strane. U četi imate veliki broj muslimana i Srba, a oni sve to slušaju i čuju šta se dešava.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs