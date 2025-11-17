Slušaj vest

Veštačka trava, kao i zelena ograda od veštačke trave mogu u najkraćem roku da reše problem spornih površina u dvorištu kao i problem ogradnih zidova između komšijskih porodičnih kuća.

U dvorištu jednog Vranjanca pre tri nedelje obrušio se zid na međi s komšijom. Zbog obilnih kiša nakvašena zemlja izgurala je već oronuli

ruinirani zid između dva dvorišta. „Bili smo na putu sa suprugom. Po povratku neprijatno iznenađenje pao je zid koji je dotrajao, ali sve se odigralo nenadano. Obrušio se sa zemljom pored ulaza u kuću“, navodi Miroslav, sagovornik Kurira.

Dodaje da je problem morao da se reši kako sneg i kiša ne bi napravili veću štetu i još više nakvasili zemlju koja je pala na dvorišne ploče.

"Sreća da nije ničeg bilo na tom prostoru, jer šta god da se zadesilo oštećenje bi bilo neminovno zbog težine betona ogradnog zida koji se obrušio. Razmišljali smo sa komšijom šta da radimo. Nije vreme za betoniranje, hladno je i kišovito, novembar je. Morali smo prvo da

rasčistimo šut i delove betonskog zida. Šut smo skladirali u džakove, a nadležna služba vranjskog Komrada izašla nam je u susret i odvezla šut“, priča Miroslav.

Smatra da je u ovom trenutku uoči zime najjednostavnije rešenje bilo da se postavi špalir veštačke zelene ograde u dužini od tri metra koliki je bio i zid.

„Našli smo zelenu ogradu u visini od metar i dvadeset u obližnjoj gvožđari. Cena je 800 dinara po kvadratu. Tog dana kad smo je kupili bila je na popustu inače joj je cena od 900 do hiljadu dinara po kvadratu“, objašnjava Miroslav i dodaje da se ograda prodaje u visini od jednog metra i od metar i dvadeset.

On kaže da jeftinija obična pletena žica za ogradu u sivoj i zelenoj boji. Ona košta 200 do 300 dinara po kvadratu, ali estetski ograda od zelene veštačke trave ipak više odgovara.